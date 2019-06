Franco Bernabè alla presidenza di Cellnex

Franco Bernabè al vertice di Cellnex. Secondo quanto riporta Repubblica.it il manager sostituirà il dimissionario Marco Patuano alla poltrona di chairman. La decisione -scrive il quotidiano – è maturata da quando Edizione, la holding dei Benetton, ha nominato alla presidenza Gianni Mion, dopo l’uscita di Marco Patuano e Fabio Cerchiai dalla società delle torri più grande d’Europa.

Bernabè era anche il primo candidato della lista di Vivendi per rientrare, per la quinta volta nella sua storia, nel cda Tim. Una posizione – ricorda Repubblica – in conflitto d’interessi, dato che Inwit (di proprietà di Tim) è il primo operatore italiano delle torri ed è diretta concorrente di Cellnex che in Italia ha rilevato le infrastrutture di Wind e quelle di Iliad.