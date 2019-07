Franco Bernabè presidente non esecutivo di Cellnex

Il Consiglio di Amministrazione di Cellnex Telecom ha nominato Franco Bernabè Presidente non esecutivo della società. Tobias Martinez, dal canto suo, mantiene le carica di primo executive in qualità di Amministratore Delegato.

Franco Bernabè è Presidente di FB Group, una società d’investimento (family office) con sede in Roma. Sino a febbraio 2019 è stato Presidente di Nexi S.p.A., azienda italiana leader dei sistemi di pagamento. Precedentemente – sino al 2013 – è stato Presidente e Amministratore Delegato di Telecom Italia e Presidente di Gsma (l’associazione internazionale che riunisce gli operatori mobili). Laureato con lode in Scienze Politiche (Università degli Studi di Torino), ha iniziato la sua carriera professionale in Fiat. Nel 1983 è entrato all’Eni, la compagnia petrolifera statale italiana dove è diventato Amministratore Delegato nel 1992. Nel corso dei suoi due mandati all’Eni, ha guidato la profonda trasformazione dell’azienda che nel 1995 è stata quotata alla Borsa di New York.

E’ stato Vice Presidente di Rothschild Europa, membro del Consiglio d’Amministrazione e Presidente della Commissione di Audit di PetroChina per 14 anni, membro del Consiglio di Supervisione di Tpg Post Group nei Paesi Bassi e del Consiglio Internazionale di JP Morgan. E’ stato anche membro della Tavola Rotonda Europea degli Industriali e del Comitato Esecutivo di Confindustria.

Attualmente è Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma e Presidente della Commissione Nazionale Italiana dell’Unesco. E’ Senior Advisor di Barclays Bank. Nel 2011 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

