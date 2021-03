Gianluca Dettori alla presidenza di VC Hub Italia: "Venture capital centrale per la ripresa" - CorCom

Gianluca Dettori, fondatore e Partner di Primomiglio Sgr, alla guida di VC Hub Italia, l’associazione che riunisce i principali attori dell’innovazione in Italia. La nomina a presidente è stata approvata dall’Assemblea Generale di VC Hub Italia, che nel corso della seduta di venerdì ha deliberato l’ingresso nel board anche di due rappresentanti delle startup e Pmi innovative associate. Si tratta di Enrico Pandian, fondatore di FrescoFrigo (e precedentemente anche di Supermercato24-Everli, che ha raccolto oltre 30 milioni di euro, e di Checkout Technologies, venduta all’unicorno Standar Cognition) e di Stefano Portu, fondatore di ShopFully, conosciuta in Italia per il marketplace DoveConviene, che ha raccolto circa 20 milioni di euro da investitori italiani e internazionali.

In rappresentanza degli investitori, sono stati invece nominati Lucia Faccio (Sofinnova Partners) e Roberto Magnifico (LVenture Group), che si uniscono ai rappresentanti del CdA uscente Alessio Beverina (Panakès Partners), confermato segretario generale, e Fausto Boni (360 Capital Partners).

Chi è Gianluca Dettori

Gianluca Dettori, che si occupa di internet da oltre 20 anni e da 15 di startup e venture capital tecnologico, è il fondatore e Partner di Primomiglio SGR, venture che gestisce due fondi, Barcamper Ventures, dedicato al mondo seed digitale, e PrimoSpace, dedicato al mondo delle tecnologie dello spazio. Dopo la laurea in Economia a Torino ha lavorato prima in Italiaonline (gruppo Olivetti), diventata Libero.it, poi in Lycos Bertelsmann, dove ha lanciato sul mercato italiano il primo motore di ricerca online. Nel 1999 ha co-fondato Vitaminic, piattaforma per la distribuzione di musica digitale su web e mobile, portandola alla quotazione in Borsa nel 2000. In qualità di angel investor e poi, come partner di dPixel, negli ultimi dieci anni ha seguito personalmente lo sviluppo di numerose startup nei settori digital ed healthcare. È membro dell’advisory board di Assolombarda e dal 2013 è advisor della Commissione Europea in merito al progetto FF-PPP Future Internet Accelerators, che ha finanziato 16 acceleratori di startup in Europa in merito alle smart applications.

“Il Venture Capital avrà un ruolo centrale nel percorso di ripresa del Paese – spiega Dettori – e abbiamo piena fiducia nel nuovo esecutivo che, anche in linea con le indicazioni dell’Unione Europea e il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disposto dal governo uscente, ha assegnato un ruolo importante all’innovazione, affidando il dicastero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale a Vittorio Colao, uno tra i manager più stimati e apprezzati del Paese. VC Hub Italia continuerà a dialogare e assicurare massimo supporto alle Istituzioni, ha concluso Dettori, affinché anche a livello normativo vengano presi provvedimenti in grado di sostenere chi investe in innovazione e, di conseguenza, favorire la ripresa”.

