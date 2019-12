Gianpiero Lotito fa il bis: riconfermato alla presidenza di Euta

La European Tech Alliance (Euta) ha riconfermato Gianpiero Lotito Founder e ceo di FacilityLive come presidente, ruolo che ha già ricoperto nel 2019.

Euta raggruppa i campioni tecnologici europei, come Rovio (Angry Birds), BlaBlaCar, Booking.com, King (Candy Crush), Klarna, Meetic, MyTaxi (FreeNow), Spotify, Zalando e tanti altri. Gianpiero Lotito ha contribuito a fondare l’Alleanza e a lanciarla al Parlamento Europeo a Strasburgo nell’ottobre 2015, sotto gli auspici della Commissione Europea, con l’obiettivo di rappresentare la vera voce europea delle aziende tech in Europa.

Con l’entrata in carica della nuova Commissione, Euta punta a rafforzare il suo ruolo di punto di riferimento delle istituzioni europee e dalla politica a livello nazionale, europeo e internazionale per il dialogo sul futuro dell’industria tecnologica in Europa.

“Fin dal mio primo intervento pubblico fatto al Parlamento Europeo a Bruxelles nel 2014 su invito dell’European Internet Forum – spiega Gianpiero Lotito commentando la rielezione – ho creduto fortemente che l’impegno in UE fosse un passaggio fondamentale per far crescere in Europa un ecosistema digitale veramente europeo. L’opportunità di continuare questo impegno non solo come tecnologo e fondatore di FacilityLive, ma anche come Presidente della più importante Alleanza di tech champion europei mi è sembrata quasi un dovere, oltre che un onore. Sono felice di riconfermare questa presidenza dando modo anche all’Italia di essere rappresentata in Europa con un ruolo di prestigio in questo momento cruciale per la crescita di un’industria digitale in Europa. Il mondo ha bisogno di un’Europa forte nel digitale per l’equilibrio globale”.

