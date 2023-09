Google, nuova ondata di licenziamenti: ora tocca agli addetti alle assunzioni

Nuova ondata di licenziamenti in casa Google. La società madre Alphabet ha annunciato l’uscita di centinaia di dipendenti del suo team di assunzioni globali, quale ulteriore segnale del processo di rallentamento delle assunzioni da parte del colosso del web. “Per proseguire il nostro importante lavoro teso ad assicurare una operatività efficiente, abbiamo assunto la difficile decisione di ridurre il nostro team di assunzioni“, ha confermato Google in una nota.

“Una decisione difficile”

L’azienda ha aggiunto che sosterrà i dipendenti licenziati durante un “periodo di transizione”, e che continuerà a investire in “talenti ingegneristici e tecnici di alto livello” riducendo al contempo in misura “significativa” le assunzioni complessive.

WHITEPAPER Ripensare il performance management. Quali nuovi approcci possibili? Scopri l’app Feedback4You! Work performance management Recruiting

“Non è stata una decisione facile da prendere, e sicuramente non è una conversazione che nessuno di noi avrebbe voluto avere di nuovo quest’anno”, ha detto la società. “Considerando la base di assunzioni che abbiamo ricevuto nei prossimi trimestri, è la cosa giusta da fare nel complesso”.

Piano da 12.000 licenziamenti, pari al 6% della forza lavoro

A gennaio Alphabet aveva annunciato che taglierà 12.000 posti di lavoro, colpendo circa il 6% della forza lavoro a tempo pieno. I licenziamenti sono avvenuti in tutta l’azienda. E mentre Google ha tagliato i costi dallo scorso anno, Alphabet ha riportato un aumento del 7% dei ricavi del secondo trimestre, migliore di quanto si aspettassero gli analisti.

“Continuiamo a investire nei migliori talenti ingegneristici e tecnici, rallentando allo stesso tempo in modo significativo il ritmo delle nostre assunzioni complessive”, ha affermato Courtenay Mencini, portavoce di Google. “In linea con questo, il volume delle richieste per i nostri reclutatori è diminuito. Per continuare il nostro importante lavoro per garantire di operare in modo efficiente, abbiamo preso la difficile decisione di ridurre le dimensioni del nostro team di reclutamento”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA