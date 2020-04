Great place to work, Cisco Italia sul podio per la quinta volta

American Express Italia, Cisco Systems Italia, Bending Spoons e Cadence Design Systems: sono queste le quattro aziende che si sono aggiudicate la medaglia d’oro nella classifica Great Place to Work Italia. In dettaglio American Express Italia si è piazzata al primo posto nella categoria sopra i 500 dipendenti, Cisco in quella fra i 150 e i 499, Bending Spoons – la software house balzata agli onori della cronaca per la app Immuni – nella categoria 50 -149 dipendenti, e tra le piccole (20-49 dipendenti) al primo posto c’è Cadence Design Systems.

Nella categoria delle medie imprese sul podio per il quinto anno Cisco. “Questo premio riempie di soddisfazione tutta la comunità Cisco italiana e conferma il valore di un approccio che mette realmente al primo posto le persone – commenta l’Ad Agostino Santoni -. Trasparenza, flessibilità, fiducia e ascolto sono parte integrante della nostra cultura aziendale da sempre; accanto a questo c’è la scelta di essere oltre che “lavoratori” cittadini impegnati in un percorso che sostiene l’innovazione nel nostro paese e la risposta alle esigenze del territorio. Ricevere ancora questo riconoscimento è un onore e allo stesso tempo una responsabilità: la responsabilità di fare sempre meglio per prenderci cura di chi lavora con noi e delle nostre comunità”.

