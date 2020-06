Hitachi, Lorena Dellagiovanna è la chief Diversity & inclusion officer

Lorena Delllagiovanna, già conuntry manager Italy di Hitachi Europe, è stata nominata Chief Diversity & Inclusion Officer di Hitachi Ltd, Executive Strategist of Investor Relations di Hitachi Ltd e Corporate Officer. In questo nuovo incarico la manager sarà a capo delle iniziative di Hitachi legate alla diversity e all’inclusione, come ad esempio “Diversity for the Next 100”, iniziativa nata per promuovere la diversity in azienda e incoraggiare tutti i lavoratori a valorizzare le loro capacità di leadership e di business management.

In Hitachi – si legge in una nota dell’azienda – diversità e Inclusione sono riconosciute come elementi chiave per la crescita sostenibile del business. “L’implementazione di una strategia orientata alla D&I, in particolare, ha significato riconoscere che le oltre 300.000 persone che fanno parte dell’azienda nel mondo sono uniche e diverse nel genere, età, background, competenze, orientamento sessuale, religioso, culturale eccetera – spiega il comunicato – e che tutte contribuiscono con le loro competenze, valori e idee, a portare innovazione in un’azienda che opera in un mercato globale”.

Nel ruolo di Executive Strategist of Investor Relations, inoltre, Lorena Dellagiovanna avrà il ruolo di definire le migliori strategie aziendali atte ad alimentare la responsabilità sociale, ambientale ed economica di Hitachi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e di aumentare il valore per i clienti.

Con questo nuovo ruolo, Lorena Dellagiovanna entra a far parte del board di Hitachi Europe, rimanendo comunque ampiamente coinvolta nelle attività delle società del gruppo Hitachi in Italia in quanto membro dei Consigli di amministrazione di Hitachi Medical System, Hitachi Industrial Engineering, Fiamm Energy Technology, e come Hitachi Europe Chief Executive in Italia.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo – afferma Dellagiovanna – Grazie alla valorizzazione del lavoro di ciascuno saremo in grado di sostenere la crescita di Hitachi e di fornire diverse competenze e nuove possibilità ai nostri clienti, producendo soluzioni innovative per rispondere alle sfide che la società si trova sempre più a dover affrontare. Vorrei creare – conclude- un ambiente basato sullo spirito di intraprendenza, collaborazione e creatività, dove ciascuno possa lavorare al meglio delle proprie capacità e contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi comuni e condivisi”.

Da quando Lorena Dellagiovanna si è unita a Hitachi ha ricoperto diverse posizioni senior, tra cui Finance Director del gruppo per il sud Europa e Director of the Shared Services business del gruppo, prima di diventare Country Manager Italia nel 2015. Ricoprendo questo ruolo ha supervisionato l’acquisizione di Ansaldo STS, Ansaldo Breda – ora Hitachi Rail Italy; Fiamm – ora Fiamm Energy Technology e altre acquisizioni minori nel campo dell’IT, dell’automazione e dell’ingegneria.

