Italian Datacenter Association, Federico Protto nell’advisory board

Federico Protto entra a far parte dell’advisory board di Ida, Italian Datacenter Association. L’ex ceo di Retelit e Irideos fa così il suo ingresso nel comitato chiamato a impegnarsi per garantire sicurezza, resilienza ed efficenza delle infrastrutture tecnologiche: “un network top-level – spiega Ida – che ha l’obiettivo primario di potenziare e consolidare il settore Datacenter in Italia”. “Sono onorato della nomina commenta Protto – e metterò il massimo impegno per supportare Ida e i membri del Board”.

I nuovi ingressi nell’associazione

Nei giorni scorsi l’associazione aveva annunciato l’ingresso nell’advisory board anche di Luca Venturelli, head of Market Strategy di Digital Realty. Sempre nel mese di settembre, Italian Datacenter Association aveva registrato l’ingresso di due nuovi soci, Amazon Web Services e Danfoss, multinazionale specializzata nelle tecnologie ad alta efficienza energetica.

La mission di Ida – Italian Datacenter Association

Ida è l’associazione italiana dei costruttori e operatori di data center, nata dal sodalizio fra Microsoft, Equinix, Rai Way, Data4, Stack Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e Cbre Data Centers. Il suo obiettivo è di riunire tutti gli attori dell’ecosistema in Italia, per costruire uno spazio comune per rappresentare e assicurare la promozione dei data centers come pilastro per l’economia digitale.

