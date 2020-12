Key Partner alla ricerca di 20 neolaureati Stem: assunzioni in Molise - CorCom

Sviluppare progetti legati all’automazione di processi come l’intelligenza artificiale e il machine learning, i software di robotic process automation (Rpa) e di intelligent business management (iBpms). E’ questo l’obiettivo dell’Hyperautomation Hub che Key Partner aprirà a Termoli, in Molise, all’inizio del 2021. Proprio in vista di questa iniziativa il digital integrator italiano è alla ricerca di giovani talenti e prevede di assumere 20 professionisti in ambito Ict da inserire in Molise entro l’estate 2021.

Le posizioni aperte, si legge in una nota dell’azienda, sono rivolte a profili neolaureati in ambito Stem e prevedono un iniziale stage retribuito della durata di 3 mesi con formazione continua e training on the job, finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato.

“Il digitale si è reso indispensabile in ogni contesto lavorativo e sempre più necessita di competenze specifiche – afferma Lino Del Cioppo (nella foto), fondatore e Ad di Key Partner – Combinando le nostre competenze con quelle dei migliori talenti avremo la possibilità di realizzare progetti ancora più ambiziosi. In questo quadro, il nuovo Hyperautomation Hub, connesso alle sedi di Roma e Milano, ci permetterà di supportare al meglio i nostri importanti clienti italiani e esteri”.

Il piano di recruitment si inserisce nell’ambito del nuovo piano industriale approvato dal Cda a luglio, che poggia su 50 nuovi inserimenti in organico e sulla nascita della newco Key Value in ambito management consulting per puntare al raddoppio del fatturato entro il 2022. Per candidarsi, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo jobs@keypartner.com.

