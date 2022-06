Lavoro & digitale: in Italia spopola l’esperto di social media

Esperto di social media: è questo il lavoro digitale più gettonato in Italia, che mostra così gli stessi “gusti” di Grecia e Norvegia. Francia, Paesi Bassi, Austria e Uk sono invece i Paesi migliori per chi vuole lavorare nel mondo Seo. E se Croazia, Albania ed Estonia hanno un vivo interesse per lo sviluppo web, la Germania, la Polonia e l’Irlanda sono perfette per i project manager. Lo afferma uno studio di VoiceNation, che ha individuato i lavori digitali più popolari per ogni paese europeo nel 2022.

La presentazione dell’indagine fa presente che il numero di posti di lavoro nel digital è esploso nell’ultimo decennio, con oltre 3,3 milioni di risultati di ricerca per “lavori digitali in Europa” generati su Google. Inoltre, Paesi come la Finlandia, la Svezia e la Danimarca si sono trovati in cima alla lista per i progressi nella digitalizzazione nel 2020. “In altre parole – puntualizza VoiceNation -, chi si avventura nel mondo digitale ha l’imbarazzo della scelta”.

Lo studio rivela che i dipendenti in Slovenia e Islanda preferiscono l’ambito Ppc, proponendosi quindi come specialisti del Pay-per-click, mentre la Repubblica Ceca è l’unico Paese europeo che cerca ruoli di designer grafico, anche se i bosniaci tengono d’occhio i lavori di designer più generici.

Nessun Paese Ue interessato al Finance

Estendendo il ragionamento a livello globale, i ruoli di copywriter si dimostrano più popolari in Europa che negli Stati Uniti, ma solo di poco, con persone in cerca di lavoro in questo ambito in Romania, Bulgaria e Cipro. Svezia e Lussemburgo preferiscono invece l’ingegneria dell’IA. Bielorussia e Finlandia si concentrano sul cloud computing, Spagna e Portogallo desiderano lavori di assistenza clienti orientati al futuro e Belgio, Ungheria, Svizzera e Danimarca puntano tutti su posizioni nell’IT. Non un solo Ppese europeo sceglie la finanza come proprio ruolo digitale preferito.

“Sembra che ogni aspetto dell’industria digitale continui a essere popolare negli Stati Uniti e in Europa – afferma VoiceNation -, e forse questo è dovuto alla grande varietà di opportunità di offerte per coloro che vogliono essere coinvolti nel mondo digitale. Significa certamente che non c’è possibilità di annoiarsi, indipendentemente dal ruolo”.

Negli Usa spiccano finanza e It

Lievemente differente la situazione Oltreoceano. Qui i ruoli basati sui social media – come quello particolarmente apprezzato in Italia – sono popolari in Indiana e North Carolina, mentre in Mississippi e Wisconsin spiccano gli specialisti Seo. Negli Usa due dei lavori digitali più popolari risultano le posizioni nell’IT e quelle nella finanza. Per coloro che vivono in Alaska, Colorado, Iowa, Kentucky, Michigan, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Vermont e West Virginia l’IT è uno dei preferiti, mentre la finanza è più gettonata negli stati del Wyoming, Washington DC, Utah, Texas, Rhode Island, Nevada, Illinois, Hawaii, Florida, Connecticut e Arizona.

Alabama, Maine e Washington puntano ai designer Ux, mentre le persone di Delaware, Maryland e Oklahoma aspirano a diventare sviluppatori web. Minnesota e Kansas si distinguono dalla massa, essendo gli unici Stati a desiderare posizioni di specialista Ppc e project management, mentre i lavori come analista di dati sono ricercati in Idaho, Louisiana e Virginia. Infine, California, New Mexico e South Carolina puntano sul cloud computing.

