Lenovo, Di Filippo presidente Emea del Data Center Group

Giovanni Di Filippo è il nuovo presidente Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) di Lenovo Data Center Group (Dcg): il manager avrà l’obiettivo di guidare il business nella regione e sviluppare le relazioni con i partner e i clienti del data center. In vari ruoli di leadership, Di Filippo ha guidato la trasformazione commerciale di numerose multinazionali del settore tecnologico. Prima di arrivare in Lenovo, è stato vicepresidente (Vp) Emea per Canale, Vendite e Alleanze strategiche in Riverbed Technology, dove la sua strategia channel-first ha portato l’area Emea a ottenere nel 2018 il riconoscimento di Geography of the Year. In precedenza, ha diretto la crescita in mercati internazionali di Sun Microsystems e Compaq Computers.

Di Filippo è un convinto sostenitore di modelli di vendita smart che fanno affidamento sull’intero ecosistema di partner, ha inventato un’innovativa architettura di business di nuova generazione nota come modello operativo di vendita rapida, oltre al modello ”partner quadrant”.

È particolarmente attento allo sviluppo professionale delle persone e alla creazione di team di eccellenza dedicati alla crescita di partner e clienti. ”A mio modo di vedere, la tecnologia può contribuire sempre di più allo sviluppo della società digitale se lavoriamo per mettere le persone al centro dei processi e incoraggiamo una maggiore collaborazione – spiega Di Filippo-. Solo così la tecnologia migliorerà il lavoro e la vita quotidiana di tutti, aiutando anche ad affrontare le più grandi sfide dell’umanità”.

Giovanni Di Filippo vive a Zurigo. Ha conseguito diversi titoli universitari in varie discipline, tra cui Banking, Business Administration, Sales e Marketing e numerosi master in ambito business in tutto il mondo. Lenovo è una società da 50 miliardi di dollari US che fa parte della classifica Fortune 500, con 57.000 dipendenti e attiva in 180 mercati nel mondo.

