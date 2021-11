Leonardo, Franco Ongaro nuovo Chief Technology & Innovation Officer - CorCom

Franco Ongaro è il nuovo capo dell’innovazione di Leonardo. L’esperto dell’Esa (Agenzia Spaziale europea) entrerà in carica nel febbraio 2022 e andrà a sostituire Lucio Valerio Cioffi, Direttore Generale della holding che ha assunto l’interim come Chief Technology & Innovation Officer da febbraio 2021 quando Roberto Cingolani, ora in aspettativa, è stato nominato ministro per la Transizione ecologica.

Ongaro supporterà l’azienda nell’indirizzo e nella gestione dell’evoluzione tecnologica del gruppo e nell’innovazione dei processi di ingegneria.

Chi è Franco Ongaro

Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano, nel 1987 Ongaro è entrato in Esa, lavorando presso il quartier generale a Parigi sul progetto Columbus. Nel 1988, si è trasferito all’Estec nei Paesi Bassi per guidare l’unità Columbus Payload Interfaces. È stato scelto come candidato nella selezione europea degli astronauti del 1991.

Nel 1994 Ongaro è tornato al quartier generale dell’Esa per entrare a far parte della Direzione Strategia nel ruolo di Direttore del Programma di Studi Generali. Nel 2001 e fino al 2005 ha avviato e gestito il programma di esplorazione Aurora; successivamente è diventato capo del Dipartimento Esa Advanced Concepts and Technology Planning.

Dal 2007 ha guidato la preparazione e l’attuazione del programma Iris per sviluppare una componente “satcom” per la gestione del traffico aereo. Nel 2009 è diventato Responsabile del Dipartimento Tecnologie, Prodotti e Sistemi di Telecomunicazioni presso la Direzione Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate di Estec.

Dal 1994 al 2009 ha tenuto un corso di laurea di un semestre in progettazione di veicoli spaziali presso il Politecnico di Milano. Il 1° aprile 2011 è stato nominato Direttore della Gestione Tecnica e della Qualità (D/Tec) presso Estec a Noordwijk e, dal 1° gennaio 2017, Direttore della Tecnologia, dell’Ingegneria e della Qualità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA