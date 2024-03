Luca Tomassini alla presidenza di Commodore Digital

Luca Tomassini nuovo presidente di Commodore Digital, la business unit di Commodore Industries, gruppo internazionale guidato da Luigi Simonetti nel ruolo di amministratore delegato.

Le attività di Commodore Digital

La BU si dedica allo sviluppo di prodotti Commodore, piattaforme per la creazione di giochi multiambienti basate su intelligenza artificiale, servizi digitali e Digital Human. Prodotti, piattaforme e servizi digitali che rappresentano il fulcro dell’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la qualità, assicurando che i classici del passato siano non solo preservati ma arricchiti per le generazioni future.

Commodore Digital si rivolge sia al mercato consumer che business, elevando l’esperienza dei prodotti Commodore, quali Personal Computer, tablet, games e device audio, all’integrazione di tecnologie di apprendimento automatico e di ambienti virtuali interattivi. L’azienda sta spingendo i confini della tecnologia Digital Human, utilizzando avanzamenti nell’intelligenza artificiale per creare esperienze utente altamente personalizzate e interazioni con personaggi digitali di nuova generazione. Questi progressi non solo rafforzano il marchio Commodore ma aprono anche nuove frontiere nell’interazione tra umani e macchine, stabilendo nuovi standard per l’industria.

Tomassini: “Manteniamo vivo lo spirito originario del gruppo”

“Sono entusiasta di assumere il ruolo di Presidente di Commodore Digital – commenta Luca Tomassini – La nostra missione è quella di innovare mantenendo vivi lo spirito e l’eredità di Commodore. Stiamo costruendo qualcosa di davvero speciale: una fusione tra passato, presente e futuro che sono certo sarà gradito dai fan Commodore così come sarà apprezzato dal mercato business”.

“Un caloroso benvenuto a Luca e al team di Commodore Digital. Con il suo background e le sue competenze, Luca sarà il motore trainante di questa nuova avventura nel settore emergente delle tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e le Digital Human – sottolinea Simonetti – Il Cavaliere del Lavoro, Tomassini porta con sé una ricca esperienza come manager acquisita presso alcune delle più grandi aziende italiane. La sua leadership garantirà che la Business Unit Digital di Commodore sia in grado di portare innovazione e qualità all’altezza del prestigioso marchio Commodore”.

