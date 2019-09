Luinetti nuovo country manager di Citrix Italia

Sarà Fabio Luinetti il nuovo Country Manager per l’Italia di Citrix, piattaforma di workspace digitale. Lo annuncia l’azienda specificando che il manager riporterà direttamente a Mario Derba, Area Vice President Western & Southern Europe. Succede ad Andrea Dossena, ora a EI.

Luinetti avrà l’obiettivo di sviluppare il business di Citrix in Italia, aiutando le aziende clienti nei loro processi di digital transformation e di migrazione verso il cloud. Con oltre 25 anni d’esperienza nel mondo dell’Information Technology, dei Media e del business online, Luinetti si è specializzato negli ultimi anni proprio nelle tecnologie cloud.

“In un mercato in continua e veloce evoluzione, la tecnologia è più che mai un elemento strategico, capace di generare vantaggio competitivo – dice Lunetti -. Sono felice di entrare a far parte di un team che, da sempre, mette al centro le persone lavorando sull’innovazione per migliorare la loro produttività e il loro engagement” .

Prima di entrare in Citrix, Luinetti ha lavorato per Oracle, dove ha ricoperto la posizione di Cloud Platform Sales Leader – Emea Alliances & Channels e, in precedenza, di Regional Sales Leader Private Cloud, Oracle South Europe. Prima di questo incarico, ha ricoperto ruoli di leadership nella vendita di soluzioni Datacenter e Cloud, Advertising & Online presso Microsoft, dove ha anche lavorato in qualità di direttore vendite del mercato Media e Telecommunication.

“L’esperienza e la competenza che Fabio ha acquisito nel suo percorso professionale rappresentano una risorsa preziosa per Citrix – dice Derba -. Migliorare l’efficienza e la produttività di chi lavora è da sempre il nostro obiettivo e tutto il team Citrix è impegnato per aiutare le aziende ad abbracciare il cambiamento che la digital transformation porta con sé, trasformando in realtà il lavoro del futuro”.

