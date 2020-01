Marco Fanizzi è vice president Emea di Commvault

Commvault nomina Marco Fanizzi a Vice President Emea. Già operativo, ha il compito di sostenere gli obiettivi di crescita dell’azienda negli oltre 70 mercati che coprono Europa, Medio Oriente e Africa.

Marco Fanizzi vanta oltre 30 anni di esperienza nel mercato dei dati enterprise, dove ha seguito diversi settori e aree geografiche. Ha ricoperto differenti posizioni manageriali presso Dell Technologies, la più recente come Vice President e Managing Director Italia, e ruoli di leadership commerciale in Veritas/Symantec che hanno costantemente promosso le vendite attraverso il canale e il coinvolgimento dei clienti.

“Sono convinto che la grande esperienza di Marco, soprattutto in campo finance e presso le grandi imprese di tutta Europa, accelererà rapidamente l’espansione del nostro business in Emea. Con un leadership team globale che non è secondo a nessuno, abbiamo il chiaro obiettivo di semplificare, innovare e operare concretamente. Marco ha raggiunto tutti questi obiettivi concentrandosi sulle esigenze dei nostri partner e dei nostri clienti. e so che continuerà a farlo”, spiega Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer di Commvault.

Questo annuncio coincide con la nomina di Callum Eade a vice president per l’area Apj (Asia Pacific Japan). Anche Eade porta in azienda una profonda esperienza commerciale e nello sviluppo del business, con la responsabilità di guidare la crescita nei diversi mercati di Commvault nell’area di competenza.

Queste nomine seguono una serie di recenti annunci che hanno visto crescere il team di Commvault dedicato al go-to-market e hanno rafforzato la sua visione strategica in tema di innovazione e crescita globale. Sotto la guida di Riccardo Di Blasio, l’azienda ha nominato David Boyle, proveniente da Emc, Vice President of Sales per le Americhe. L’azienda ha anche scelto Mercer Rowe, ex-VMware, per guidare la sua strategia mondiale di canale.

Commvault ha anche posto le basi della sua visione del futuro basato sul cloud con l’acquisizione di Hedvig, azienda specializzata nel software-defined storage, e il lancio di Metallic, iniziativa Commvault mirata a offrire gestione e protezione dei dati in modalità SaaS.

“Non solo Commvault è leader riconosciuto di mercato dal punto di vista tecnologico, ma la leadership dell’azienda punta a stabilire un mercato realmente nuovo che vede una profonda integrazione dei processi di storage e data management – commenta Fanizzi – Si tratta di mosse all’avanguardia per ogni vendor sul mercato, e dobbiamo fare sì che tutti i nostri clienti Emea ne siano a conoscenza. La mia priorità sarà quella di incontrare le nostre persone, le aziende e i partner per comprendere meglio le loro esigenze e ciò che si aspettano da soluzioni di data management di nuova generazione, per poter continuare a rispondere in modo sempre più efficace alle loro necessità”.

