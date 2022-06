Microsoft Italia, Francesco Arduini direttore Consulting Services

Microsoft Italia annuncia la nomina di Francesco Arduini a direttore della divisione Consulting Services. Nel nuovo ruolo, a diretto riporto dell’amministratore delegato Silvia Candiani, Arduini avrà l’obiettivo di supportare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione e di adozione di tecnologie innovative come Intelligenza artificiale e cloud. Arduini succede a Fabio Moioli, che prosegue la sua carriera all’interno di Microsoft, assumendo un incarico internazionale nell’area Western Europe.

Le prossime sfide di Microsoft Italia

In particolare, Arduini guiderà il team di professionisti e consulenti che hanno il compito di accompagnare le aziende italiane nei progetti di digital transformation, aiutandole a cogliere le opportunità offerte dai nuovi paradigmi digitali come Cloud Computing e Intelligenza Artificiale, e sostenendole nel loro percorso di sviluppo e rilancio. La squadra guidata da Arduini affiancherà le organizzazioni del Paese nello sviluppo, attraverso piattaforme Microsoft, di progetti di innovazione digitale in grado di generare un impatto positivo e una crescita sostenibile.

“Sono onorato di avere l’opportunità di guidare questo team di persone così ricche di talento e sono entusiasta di entrare a far parte del Leadership Team di Microsoft Italia – commenta Arduini -. Metterò a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per supportare e guidare i nostri clienti e partner a cogliere il vero valore delle tecnologie Microsoft e aiutarli a crescere. In un momento come questo mai così favorevole all’evoluzione verso il digitale, possiamo dare un contributo concreto all’innovazione e alla competitività di interi settori”.

Il biglietto da visita di Arduini

Entrato in Microsoft Italia nel 2014 nel ruolo di Sales Executive per i clienti Telco, nel 2015 è diventato Service Sales Manager per il settore FSI. Successivamente ha guidato il team Sales Solution Specialist con l’obiettivo di avviare nuove attività di Consulting e Cloud nel mercato italiano. Nel 2018 è stato nominato Sales Director for Microsoft Consulting posizionandosi alla guida del team vendite per oltre 3 anni. Prima di approdare in Microsoft, Arduini ha maturato una solida esperienza in Accenture, dove ha lavorato per 11 anni ricoprendo diversi ruoli strategici e guidando importanti programmi di IT e Outsourcing per Operatori Telco italiani e internazionali.

