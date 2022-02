Minsait apre la caccia ai talenti "digitali": 350 assunzioni in vista - CorCom

Minsait a caccia di talenti in Italia. La società di Indra assumerà, quest’anno, 350 professionisti quest’anno.

“Il piano di assunzioni conferma la scommessa di Minsait sul talento italiano come motore strategico di crescita locale, offrendo sia a professionisti già esperti che a giovani neolaureati e laureandi, l’opportunità di sviluppare una carriera di portata internazionale, lasciando il proprio segno nella società con innovazione e tecnologia”, spiega Roberta Ficorella, Responsabile HR di Minsait in Italia.

In questo modo, la società mantiene il trend di crescita che ha visto triplicare il numero dei professionisti nel nostro Paese negli ultimi cinque anni, ad oggi circa 2.200 su tutto il territorio nazionale.

Di queste 350 assunzioni, la società prevede di incorporare 150 giovani talenti. Con l’obiettivo di facilitare il loro sviluppo professionalela società organizza delle Academy in cui i giovani professionisti ricevono una formazione specializzata in conoscenze tecniche, di business e digitali e nelle competenze necessarie per sviluppare pienamente il loro potenziale.

Oltre alla formazione tecnica e di business, i giovani partecipano a sessioni di training on the job per acquisire le competenze e le capacità di cui avranno più bisogno, in base alle esigenze specifiche dei progetti per cui lavoreranno. La formazione è particolarmente focalizzata sull’acquisizione di competenze negli ambiti digitali più all’avanguardia.

Le Academy fanno parte dell’iniziativa Smart Start, volta a facilitare l’inserimento di giovani laureandi e neolaureati che beneficiano di programmi specifici di formazione e sviluppo, di un processo di feedback continuo e di un piano di progressione professionale nei loro primi due anni in azienda.

Le posizioni aperte in Italia

Minsait è alla ricerca di studenti universitari e neolaureati nel campo scientifico-tecnologico, ma anche in altre discipline. La società cerca infatti persone appassionate di tecnologia, innovative, proattive e con voglia di imparare partecipando a progetti che vanno dalla consulenza di business e tecnologica, all’ingegneria, allo sviluppo di soluzioni e produzione di software.

In Italia Minsait conta più di 2000 professionisti che lavorano su tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

