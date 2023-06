Trasporti, al sottosegretario Ferrante le deleghe al digitale

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Mit per la delega di funzioni per alcuni atti di competenza del ministro al sottosegretario Tullio Ferrante.

Nello specifico, sono assegnati a Ferrante compiti nell’ambito del dipartimento per la Programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici: per le attività di competenza della direzione generale per la Digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; il coordinamento funzionale delle attività svolte dai Commissari straordinari per gli interventi nelle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia, da realizzare o completare; le attività relative al contenzioso amministrativo e civile, in raccordo con le strutture ministeriali; le funzioni inerenti alla partecipazione del Mit alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata; le attività correlate al monitoraggio delle opere incompiute e a quelle connesse alla verifica di quanto necessario per la loro ultimazione.

Le altre deleghe

E ancora: le funzioni inerenti alla partecipazione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alle attività delle Autorità di bacino distrettuale; la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonchè dei ricorsi gerarchici impropri di competenza del ministero.



