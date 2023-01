Nokia, Rolf Werner a capo delle attività in Europa

Rolf Werner è il nuovo senior vice president della region europea di Nokia. Il manager, con una lunga esperienza in campo industriale, arriva in azienda da Cognizant Technology Solutions, dove è stato Ceo per la Germania, e responsabile per l’area Dach, che ha registrato sotto la sua guida risultati di business importanti con una crescita a due cifre. Grazie anche all’acquisizione di Esg Mobility. In precedenza aveva ricoperto posizioni di senior management in Fujitsu, Global Logic e T-Systems.

Gli obiettivi

Alla guida delle attività europee di Nokia Werner avrà l’obiettivo di consolidare la crescita dell’azienda nell’area, rendendo più solido il legame dell’azienda con i clienti-chiave e rafforzandone la presenza nei segmenti di mercato emergenti. IL suo compito sarà di continuare a supportare la strategia europea di essere un centro di innovazione globale e aiutare le imprese a sviluppare il 5G, la banda ultralarga in fibra e le reti wireless private.

Guidare le attività europee a un novo livello

“Sono felice di dare il Benvenuto a Rolf Werner nella nostra azienda – afferma Ricky Corker, chief customer experience officer di Nokia – Con la sua importante esperienza nel settore su software, service provider e molte altre aree darà un contributo importante alla nostra organizzazione verso i prossimi livelli di sviluppo corporate”

Nuove opportunità di mercato

“Questo è un momento eccellente per unirsi a Nokia – sottolinea Werner – E’ chiaro che Nokia ha grandi opportunità per affermarsi sul mercato come una delle principali compagnie che possono offrire soluzioni ai propri clienti in un’ampia gamma di tecnologie”.

