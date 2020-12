Ntt Data cresce a Torino: al via la selezione per assumere 100 risorse - CorCom

100 nuove risorse da inserire nell’organico della sede di Torino: Ntt Data avvia le selezioni per rafforzare la squadra operativa presso il capoluogo piemontese già composta da 200 persone. Obiettivo primario della selezione – rende noto l’azienda in una nota – è quello di individuare e valorizzare le risorse del territorio, in linea con l’impegno assunto da Ntt Data in tutte le sedi in cui è presente in Italia.

“Nonostante le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo, Ntt Data continua a credere e a investire in Italia – sottolinea il ceo Walter Ruffinoni–. La nostra resilienza e la capacità di innovazione ci rende una delle poche realtà in Italia che continua ad assumere e a scommettere sul territorio. Proprio come abbiamo fatto negli anni scorsi nelle Sedi di Napoli e Cosenza, che hanno più che raddoppiato l’organico, ora è Torino a essere al centro dei nostri piani di sviluppo”.

La ricerca di nuove risorse è indirizzata a figure professionali con diversi livelli di esperienza, sia junior sia senior consultant, provenienti principalmente dall’area informatica, ingegneristica e tecnico-scientifica. Le posizioni aperte sono di interesse sia per neolaureati in materie Stem, sia per esperti quali Solution Architect, Software Developer java, System Engineer e professionisti in ambito Security e Data Intelligence, come Power BI Senior Consultant, Qlik Senior Expert, Gcp Data Engineer e Azure Cloud Engineer.

“Le persone rappresentano la nostra più grande risorsa, per questo vogliamo continuare a investire in competenze e formazione. – commenta Anna Amodio, HR Director della società–. Il reclutamento delle risorse è frutto anche della collaborazione con le principali Università italiane, ci auguriamo che la crescita della sede torinese possa intensificare ulteriormente il nostro legame con il territorio e rendere Torino uno dei nostri fiori all’occhiello a livello nazionale”.

Grazie al programma di assunzioni Ntt Data andrà a completare la trasformazione da system integrator a eccellenza nel settore della consulenza. Ormai da tempo la società non si focalizza più soltanto sull’implementazione dei progetti, ma, in sinergia con il cliente, partecipa anche allo sviluppo dell’idea stessa in un’ottica paritaria di collaborazione.

Già a ottobre dello scorso anno Ntt Data aveva consolidato ulteriormente la propria presenza a Torino attraverso l’acquisizione del ramo d’azienda di Xtphere, boutique di consulenza e IT torinese, relativo alle attività di consulenza e fornitura di servizi IT e al software Acerate per il calcolo dei premi assicurativi.

