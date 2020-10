Polihub, Enrico Deluchi è il nuovo direttore generale

Enrico Deluchi è il nuovo direttore generale di Polihub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione dell’Ateneo: entrerà in carica dal primo ottobre e insieme al presidente Andrea Sianesi avrà l’obiettivo di

guidarne le future fasi di crescita e sviluppo.

Nato a Trieste e milanese d’adozione, Deluchi è ingegnere elettronico del Politecnico di Milano. Inizia la sua carriera nel 1990 in Italtel, e dopo un passaggio in At&T nel 1996 entra in Cisco, dove rimarrà per 15 anni. Dopo l’esperienza come ammnistratore delegato di Canon Italia decide di dedicarsi a tempo pieno all’innovazione e alla nascita di nuove imprese sia come angel investor, sia come mentor per giovani imprenditori, collaborando con incubatori e altri soggetti dell’ecosistema del venture capital.

WHITEPAPER Quali sono i diversi approcci al Design Thinking e quali benefici producono? CIO Open Innovation

“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro team un manager come Enrico – afferma Andrea Sianesi, presidente esecutivo di PoliHub e presidente di Fondazione Politecnico di Milano – L’esperienza professionale e umana di Enrico porterà grande valore e contribuirà a realizzare il percorso evolutivo che abbiamo progettato e che mira a rendere PoliHub il ‘place to go’ per le startup deep tech italiane e non solo, e a sviluppare un impact-tech accelerator per accogliere e sostenere idee che generino impatto positivo per la comunità”.

“Sono molto orgoglioso di poter continuare mettere a disposizione dell’ecosistema dell’innovazione la mia

esperienza, con un focus ancora più stringente sul deep tech – aggiounge Deluchi, entrato in carica dal primo ottobre – Da sempre sono animato da una costante spinta alla ricerca del miglioramento che provo a realizzare ogni giorno nel mio lavoro e nella mia vita personale, insieme a persone che condividono i miei valori. Contribuire a sviluppare progetti ambiziosi come quelli che ogni giorno nascono e crescono in PoliHub è una responsabilità che sento molto, anche per il valore sociale che porta con sé”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA