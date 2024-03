Romano a capo della bicamerale per la semplificazione: “Imprescindibile digitalizzazione PA”

Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati e capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, è stato eletto presidente della commissione bicamerale per la Semplificazione. Erica Mazzett, deputata di Forza Italia, è stata eletta segretaria.

“Desidero ringraziare i colleghi parlamentari – ha commentato Romano – per la fiducia che hanno riposto nella mia persona, nella consapevolezza di quanto siano imprescindibili gli obiettivi di una progressiva azione di digitalizzazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’impegno di questo governo, in tutte le sue articolazioni, in questa direzione”.

Cosa fa la Commissione Semplificazione

La Commissione bicamerale Semplificazione, istituita nel 2005, è composta da venti senatori e da venti deputati. L’organismo esprime il parere sugli schemi di decreti legislativi delegati di semplificazione, riordino o riassetto di materie e su quelli di abrogazione espressa di disposizioni legislative oggetto di abrogazione. Esprime pareri sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti, organismi o strutture amministrative pubbliche statali e su schemi di regolamento di organizzazione di enti pubblici, anche economici, e di organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, con i quali si provvede alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali oltre che su provvedimenti relativi alla codificazione in materia di pubblica amministrazione.

WHITEPAPER Strumenti evoluti per abbattere i silos di informazioni all'interno delle aziende, scoprili ora! Archiviazione Gestione documentale

Chi è Saverio Romano

Saverio Romano, 59 anni, palermitano, avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, già ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e sottosegretario del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presidente Ircac (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), deputato della Repubblica italiana nelle Legislature XIV, XV, XVI, XVII. Fra i diversi incarichi ha anche ricoperto il ruolo di segretario della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e di componente della commissione Giustizia e della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea dell’Europa occidentale.

Erica Mazzetti eletta segretaria

La neo segretaria Mazzetti commenta l’elezione. “Accolgo questa nomina con profonda gratitudine e con la certezza di impegnarmi al massimo, come ho sempre fatto in questi anni in Parlamento, per portare avanti concretamente le istanze della semplificazione, dello Stato minimo e vicino al cittadino, del riordino normativo, del taglio alla burocrazia inutile, nell’interesse del cittadino e dell’impresa ma anche nell’interesse della pubblica amministrazione stessa – dice – Sono profondamente riconoscente ai colleghi che mi hanno indicato come segretaria. Voglio ringraziare sentitamente anche il Presidente del Gruppo di Forza Italia Paolo Barelli che mi ha sempre supportato e sostenuto. Un augurio di buon lavoro al Presidente e ai colleghi: mettiamoci subito al lavoro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA