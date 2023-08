Vanessa Fortarezza è la nuova country leader per l’Italia di Salesforce, multinazionale specializzata nel customer relationship management che sta vivendo una stagione di grande espansione nel settore Pubblico. In azienda dal 2015, Fortarezza ha ricoperto negli anni ruoli di crescente responsabilità focalizzandosi sui settori Telco, Media, Energy & Utilities. Nell’ultimo anno è stata senior vice president Sud Europa per la pubblica amministrazione, coordinando la strategia di sviluppo della divisione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Focus su diversity & inclusion

Prima di approdare in Salesforce ha lavorato per oltre dieci anni in Microsoft, dove ha gestito clienti in diversi ambiti come pubblica amministrazione, telco, media e retail.

“Fortarezza – si legge in una nota di Salesforce – vive i valori dell’azienda e come leader di Salesforce si è contraddistinta per le sue solide competenze contribuendo significativamente allo sviluppo della cultura aziendale volta a diversity and inclusion. È infatti impegnata da anni come mentor in azienda ma anche all’esterno collabora con associazioni quali Valore D e Young Women Network per promuovere il lavoro inclusivo e sostenere l’avanzamento della leadership femminile“.

Un nuovo capitolo della storia storia aziendale

“Sono onorata di ricoprire un ruolo così prestigioso nell’azienda che mi ha visto crescere a livello professionale e umano – afferma Fortarezza – Salesforce è un’azienda straordinaria non solo per le sue soluzioni cloud, ma anche per la cultura aperta all’innovazione e all’inclusione che ne costituisce elemento distintivo. Far parte di un team di talenti e aiutarli a realizzare il loro potenziale è la mia missione come leader di un team esteso che abbraccia diverse specializzazioni. Se le persone si appassionano al loro lavoro, allora non ci sono limiti a quello che possiamo realizzare insieme. È con la mia dedizione e passione che intendo guidare Salesforce in Italia – conclude – aprendo la strada a un nuovo capitolo della nostra storia e creando un team di talenti che sapranno interpretare al meglio le esigenze delle aziende italiane per guidarle verso il cambiamento di trasformazione digitale”.

