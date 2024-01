Sap, Emmanuel Raptopoulos a capo della regione Emea

Sap spinge sul business in Emea e nomina Emmanuel (Manos) Raptopoulos alla presidenza della nuova regione che comprende Benelux, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Turchia, Regno Unito e tutto il Medio Oriente e l’Africa. In questa veste, Raptopoulos sarà responsabile di un’area geografica che conta 14.000 dipendenti in 53 uffici e serve i clienti in 90 paesi. La regione ricopre un ruolo importante per il business di Sap: la potenza della tecnologia cloud, unita alle possibilità dell’AI, offre un’opportunità unica per promuovere la trasformazione e il valore delle aziende.

Chi è Emmanuel Raptopoulos

Entrato a far parte di SAP nel 1998, Raptopoulos ha ricoperto diversi ruoli di leadership in General Management, Vendite, Operations e Consulenza sia in Europa che in Medio Oriente. Prima di questa nomina, Raptopoulos è stato Regional President di Sap Emea South, una parte della più ampia regione Emea.

WHITEPAPER Cloud Cost Management: la roadmap da seguire per evitare sprechi e sorprese Cloud storage IaaS

“I nostri clienti hanno grandi aspettative. Si affidano a Sap per gestire i processi aziendali più critici, per trasformarsi digitalmente, per aumentare la loro sostenibilità e per rendere le loro organizzazioni a prova di futuro – dice Raptopoulos – Il prossimo capitolo di Emea sarà alimentato dall’innovazione accelerata del cloud e dell’AI, sostenuta dal nostro purpose, dalle nostre persone e dalle nostre partnership. Mi sento onorato di guidare questo team di professionisti diversificato e talentuoso. Insieme, possiamo avere un impatto significativo, in questa regione e non solo”.

Emea regione strategica per Sap

“Da oltre 25 anni, Manos Raptopoulos ha sviluppato con successo le aree di business di SAP che si interfacciano con i clienti. Ho fiducia nella sua leadership e so che continuerà a sostenere la crescita e l’innovazione dei nostri clienti in questa regione strategicamente importante per Sap – commenta Scott Russell, membro dell’Executive Board di Sap SE e responsabile per l’organizzazione Customer Success – Manos è un convinto sostenitore della voce dei clienti e dei partner ed è un leader empatico e fonte di ispirazione per le persone. Sono entusiasta che Manos possa guidare la nostra regione Emea verso nuovi traguardi, insieme al nostro eccezionale team”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA