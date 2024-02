Sas, per Mirella Cerutti ruolo al rialzo. L’Italia sempre più strategica

Mirella Cerutti è la nuova Regional vice president Central and East Europe di Sas: la nuova carica è un nuovo passo nel percorso di crescita in azienda, e rende la branch italiana del gruppo ancora più importante all’interno dello scacchiere europeo.

Il nuovo ruolo prevede, su scala europea, un ulteriore rafforzamento della missione di affiancamento dei clienti nel loro sviluppo di innovazione, in particolare in Italia, Germania, Austria e Central East Europe.

Il curriculum

Entrata in Sas nel 1996, Mirella Cerutti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, che l’hanno portata a diventare nel 2017 country manager per l’Italia e nel 2019 managing director nel 2019, arrivando ad assumere la guida su altri mercati, come quello dell’Austria e dell’area South East Europe.

Eguide 5 esempi applicativi di crittografia post-quantistica Machine Learning Metaverso

A contraddistinguere il percorso di Mirella Cerutti in Sas c’è l’attenzione verso lo sviluppo di una cultura data-driven e il supporto alle aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Cerutti, spiega Sas in una nota, “ha rafforzato collaborazioni con tutto l’ecosistema di business, contribuendo al potenziamento dei rapporti con le università per promuovere lo sviluppo delle competenze in ambito advanced analytics, intelligenza artificiale e machine learning. Al contempo, ha promosso un ambiente lavorativo improntato al benessere, alla meritocrazia e alla parità di genere”.

Un nuovo capitolo professionale

“Sono onorata di poter iniziare questo nuovo capitolo della mia vita professionale, portando le mie competenze e la mia passione per la diffusione della cultura analitica in più mercati – afferma Mirella Cerutti – In particolare, sono entusiasta di poter mettere a frutto expertise e metodologie di lavoro consolidate nel mercato italiano, applicandole anche in altri Paesi. Rinforzando la nostra rete di collaborazione sono certa che Sas sarà in grado di raggiungere nuovi traguardi significativi in Europa”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA