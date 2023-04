ServiceNow, Spoletini vice presidente per Sud Europa, Medio Oriente e Africa

Fabio Spoletini è il nuovo Vice President Southern Europe, Middle East & Africa di ServiceNow.

Sprint alla defining enterprise company

Spoletini, che prende il posto Cathy Mauzaize, a sua volta nominata President Emea, avrà il compito di sviluppare ulteriormente il business in un’area di importanza strategica, focalizzandosi sulla promozione dei talenti e affermando ServiceNow come la defining enterprise software company del 21° secolo.

live streaming -11 maggiO Cyber Attack in aumento: come proteggersi davvero? Strategie, difese e testimonianze: iscriviti ora!

La carriera di Spoletini

Spoletini ha alle spalle una carriera di oltre 25 anni nel settore delle tecnologie enterprise e ha guidato e gestito con successo team internazionali di prestigiose aziende, con l’obiettivo di supportare il progresso digitale delle organizzazioni. Nella sua precedente esperienza ha lavorato in Oracle, dove ha ricoperto il ruolo di Country Manager Italia per diversi anni insieme ad incarichi internazionali, l’ultimo di Senior Vice President, Managing Director of South Europe and Emea Large Deal.

Il commento di Spoletini

“Negli ultimi anni ho osservato la crescita di ServiceNow e ho ammirato la vision e l’impegno dell’azienda nel tener fede alla sua missione di far lavorare meglio le persone. Ha creato una piattaforma unica al mondo che rappresenta una vera svolta per le sfide di business delle aziende e per la digitalizzazione della pubblica amministrazione – dice Spoletini – Le aziende oggi più che mai devono affrontare una serie di sfide macroeconomiche e tecnologiche importanti e ServiceNow è in grado di rendere possibile la digitalizzazione di cui hanno bisogno. Sono entusiasta di continuare e consolidare la crescita dell’azienda nell’area Southern Europe, Middle East & Africa e aiutare tutte le organizzazioni a realizzare il loro potenziale grazie a ServiceNow”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA