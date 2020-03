Digital360: “Smart working e webinar accoppiata vincente”

Lavorare da remoto garantendo continuità di business e mantenendo una relazione costante con clienti e colleghi. L’emergenza Coronavirus sta dando una forte spinta alla diffusione di piattaforme di smart working, di conference call e di webinar e può rappresentare uno stimolo importante alla digitalizzazione delle imprese.

Negli ultimi anni il lavoro agile è in crescita, come rileva la ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano secondo cui è utilizzato 570mila lavoratori (+20% anno su anno), per lo più concentrati nelle grandi imprese (58%) e molto meno nelle Pmi che ne fanno ricorso solo nel 12% dei casi.

“L’emergenza Coronavirus è un’occasione per le imprese per testare la loro resilienza organizzativa e l’efficacia degli investimenti fatti sul fronte tecnologico – commenta Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e direttore scientifico di P4i – Già si rilevanoforti differenze tra chi ha investito in digitale e scommesso di modello organizzativi ‘smart’ dove è l’obiettivo, più che l’orario di lavoro, a fare la differenza e chi invece in questi anni è rimasto al palo”. Nel primo caso l’impatto dell’emergenza sull’operatività è quasi nullo mentre nel secondo caso si rischiano effetti negativi sulla business continuity.

Il digitale gioca dunque un ruolo chiave. Insieme alle tradizionali piattaforme di smart working – funzionano come desk virtuali dove produrre e inviare documenti, interagire via chat o call con colleghi e clienti – i webinar rappresentano un’importante opportunità che può essere ben sfruttata come alternativa ad eventi fisici, per organizzare incontri, gestire le relazioni con i clienti, sviluppare nuovi percorsi di business e incontrare nuovi prospect. Una chance di innovazione da cogliere tutto l’anno, non solo in momenti di incertezza come quello che stiamo vivendo.

Digital360, gruppo guidato da Andrea Rangone, organizza webinar che consentono, tramite avanzate piattaforme online, di entrare in contatto con potenziali partecipanti su tutto il territorio nazionale e coinvolgere utenti che non sarebbero disponibili a seguire un evento in presenza.

“I webinar facilitano la promozione di prodotti e servizi e l’interazione attiva con i partecipanti, grazie a collegamenti da remoto e strumenti di chat e discussione – spiega l’azienda – Il sistema consente di tracciare gli accessi dei singoli partecipanti, monitorando anche il livello di attenzione e di interazione, e generare nuovi Lead, attività – questa – cruciale per attivare campagne di digital marketing”.

È possibile pubblicare, rivedere e condividere il webinar in modalità on-demand, raggiungendo ulteriori partecipanti.

“Ma i webinar sono anche importanti strumenti per migliorare le competenze di dipendenti e collaboratori: tramite la piattaforma è possibile realizzare corsi di aggiornamento e formazione”, conclude.

