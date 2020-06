Istat: in Italia è boom smart working, passano all’azione anche piccole e micro-imprese

Modalità da remoto per il 37,2% delle aziende fino a 50 adetti e per il 18,3% di quelle sotto i dieci. E la percentuale sale al 90% nelle grandi aziende e al 73,1% in quelle di medie dimensioni. In soli tre mesi dall’1,2% all’8,8% del personale in lavoro agile. Dopo il lockdown si è scesi al 5,3%, segno di un futuro in accelerazione