Smart working al giro di boa: il 54% delle imprese lo manterrà dopo la pandemia - CorCom

Rispetto alla prima survey, che ha descritto l’esperienza vissuta durante il primo lockdown, questo secondo studio di Fondirigenti mostra un leggero incremento nell’employee satisfaction nello smart working (3,79 vs 3,77). Ma chi ha beneficiato di più in questi ultimi mesi grazie al lavoro agile risultano gli imprenditori (da 3,73 a 4), seguiti da Quadri (da 3,78 a 3,85) e impiegati/funzionari (da 3,81 a 3,85). Manager e consulenti non hanno percepito particolari cambiamenti nell’esperienza, che già nel periodo del primo lockdown era considerata positiva (3,74 per i manager e 3,57 per i consulenti).