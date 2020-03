A lezione di smart working “pubblico”, alla Fpa Digital School

Una serie di consigli pratici e operativi volti ad abilitare lo Smart Working nella propria organizzazione, rafforzando le competenze digitali dei dipendenti pubblici che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano a lavorare da remoto attraverso l’utilizzo di piattaforme avanzate. A metterli a disposizione è FPA con il Corso Smart Working | Consigli pratici per abilitare il lavoro agile presente sulla piattaforma FPA Digital School e ora disponibile gratuitamente nell’ambito del progetto “Solidarietà digitale – Coronavirus, la digitalizzazione a supporto delle zone rosse”. FPA infatti, come tutto il Gruppo Digital360, ha aderito al progetto lanciato dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano.

Il corso realizzato da FPA in collaborazione con P4I è composto da due video pillole dal taglio pratico e operativo: “Una giornata di Smart Working efficace ed efficiente” e “Una giornata da remoto: salute e sicurezza”. L’accesso è gratuito previa iscrizione. Per richiedere le credenziali è possibile scrivere a fpadigitalschool@fpanet.it indicando il nome, cognome, ente di appartenenza e titolo del corso.

WEBINAR Digital Workplace e Change management: come cambia il lavoro nel 2020 Risorse Umane/Organizzazione Risorse Umane/Organizzazione

Mai come in questi giorni sta diventando evidente come piattaforme, strumenti e competenze digitali siano centrali per affrontare i momenti di crisi, sia all’interno delle organizzazioni pubbliche che di quelle private. Sarà questo uno dei temi al centro del prossimo FORUM PA.

In questo contesto, FPA Digital School è la piattaforma di e-learning sviluppata da FPA, per supportare le amministrazioni nel loro processo di costante evoluzione. “All’interno della piattaforma – sottolinea Giovanna Stagno, Responsabile Area Ricerca, Advisory e Formazione FPA – è presente una proposta formativa ad alto valore aggiunto che punta ad accompagnare le amministrazioni e i dipendenti pubblici nello sviluppo delle competenze digitali lungo il percorso verso l’innovazione organizzativa, tecnologica e istituzionale, fornendo “cassette degli attrezzi” e sapere utile, immediatamente spendibile all’interno delle organizzazioni, su processi, norme e procedure. La lunga esperienza di FPA nell’affiancamento delle PA nel loro processo di evoluzione e innovazione ha permesso di creare un ricco catalogo formativo organizzato in percorsi tematici in costante aggiornamento”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA