Smart working, Corso: "Politiche di ripartenza cruciali per la messa a regime" - CorCom

Lo Smart Working non è mero lavoro a distanza ma strumento in grado di migliorare efficienza e benessere dei lavoratori. Questo il punto di partenza dell’intervista di Gianni Dominici a Mariano Corso, professore al Politecnico di Milano e presidente di Partner4Innovation (P4I), società di consulenza legata al network di Digital360.

Grande studioso ed esperto del tema Smart Working, Mariano Corso è stato tra i primi a parlare di questo modello organizzativo rivelatosi fondamentale nel mantenere la continuità operativo di tutte le organizzazioni, pubbliche e private, del nostro paese. È importante però non ridurre il concetto di Smart Working a quello di lavoro a distanza, così come è stato declinato forzatamente negli ultimi mesi, ovvero ad una mera trasposizione in remoto del lavoro in presenza. Le politiche di ripartenza saranno dunque fondamentali nel definire effettivamente dei modelli di lavoro che si basino davvero su autonomia e flessibilità, nel tempo e nello spazio.

A Forum PA riflettori sulla PA smart

Flessibilità organizzativa, digitalizzazione, lavoro per obiettivi, orientamento ai risultati, nuovi team ibridi. Sono solo alcune delle parole chiave che guidano il percorso di consolidamento e di messa a regime dello Smart Working post emergenza. Uno Smart Working che contribuisce al percorso di modernizzazione e trasformazione digitale e organizzativa degli Enti pubblici. Partendo dalle indicazioni previste dalle linee guida per il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) fino alle linee programmatiche del Ministro Brunetta per arrivare alle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’evento di Forum PA mira a fare il punto sullo stato dell’arte del lavoro agile nella PA analizzando tutte le dimensioni su cui agire per una vera trasformazione digitale: l’organizzazione e i suoi processi, le persone e le loro competenze, le tecnologie e i nuovi concetti di spazio di lavoro e di strumenti a supporto del lavoro a distanza e in team. Appuntamento il dalle 16.30 alle 18.00. Per iscriversi e per informazioni https://forumpa2021.eventifpa.it/it/event-details/?id=9914&xid=115

