L’emergenza Coronavirus sta dando impulso alla diffusione dello smart working. Sono molti i player del digitale che stanno mettendo a disposizione le proprie piattaforme – in risposta all’appello di Paola Pisano alla solidarietà o anche in autonomia – per consentire ad aziende e professionisti di proseguire l’attività. Vediamo quali sono le principali soluzioni in campo.

Google

La G-Suite consente accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti G-suite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive.

Cisco Italia e Ibm

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari Ibm.Per accedere inviare un’email a smartworking@external.cisco.com. Cisco effettuerà un assessment sull’esigenza e valuterà eventuali possibili soluzioni caso per caso in forma gratuita. Ai professionisti è invece consetito di utilizzare immediatamente e in modalità gratuita l’app Cisco Webex Meetings

Microsoft

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità. Il pilastro è il servizio Microsoft Teams che permette di creare un ambiente di collaborazione in pochi passaggi ed ottenere funzionalità illimitate come chat, videochiamate, condivisione di file, archiviazione e molto altro.

Connexia

A disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente. Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni.

Joinconference

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità. Joinconference consente l’accesso ai propri servizi di audio e videoconferenza alle aziende e ai professionisti. Si può richiedere il servizio scrivendo una mail a emergenza.covid@joinconferencing.com oppure sulla pagina online dedicata.

Sygma

WEBINAR Digital Workplace e Change management: come cambia il lavoro nel 2020 Risorse Umane/Organizzazione Risorse Umane/Organizzazione

Sygma Connect consente di collegarsi remotamente da qualsiasi luogo al proprio computer o server in ufficio. E’ un software di controllo per Windows, Mac e Linux. Il servizio viene messo a disposizione gratuitamente a tutte le entità private e pubbliche. Per accedere al servizio è necessario fare richiesta di un account da questo sito: https://www.sygmaconnect.com/it/home/index.php.

GO Internet

GO internet lancia Smart Working, nuovo prodotto che sarà completamente gratuito per il primo mese di abbonamento ed è pensato per fare fronte alle esigenze di lavoro da casa. Smart Working è offerto sia in modalità banda larga wireless sia in modalità banda ultra-larga Fiber-To-The-Home in Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Uli (Utility Line Italia)

I clienti di Uli – Utility Line Italia possono gratuitamente usufruire di una piattaforma di webmeeting in tutta sicurezza per i dati grazie alla rete virtuale privata (Vpn) criptata. Bastano Internet e un browser, il servizio è accessibile tramite Pc, tablet e smarthphone. I partecipanti ricevono l’invito ad aderire tramite link via e-mail e possono condividere lo schermo, file e strumenti.

Il progetto Flexible Working

Flexible Working è il progetto sviluppato da 4ward, Durante, Far Networks, Lantech Longwave, Var Group, con la collaborazione di Cisco e Microsoft. L’obiettivo è dare vita a una piattaforma informativa e di servizi, dove le organizzazioni del Paese possono trovare tutte le risorse utili – documentazione tecnica, metodologica e di utilizzo – per comprendere i vantaggi dello smart working e accedere a servizi d’installazione gratuiti messi a disposizione dall’ecosistema per adottare velocemente la migliore soluzione a seconda delle proprie esigenze.

@RIPRODUZIONE RISERVATA