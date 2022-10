Lo smart working promosso a (quasi) pieni voti da datori di lavoro e lavoratori: è quanto emerge dai nuovi studi di (Inapp), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche. Per il 66% dei datori di lavoro incrementa la produttività e consente il risparmio dei costi di gestione degli spazi fisici, in particolare per le piccole imprese. Non solo, per il 72% dei datori di lavoro lo smart working aumenta il benessere organizzativo e migliora l’equilibrio vita-lavoro dei dipendenti.

Sul versante dei lavoratori, invece, è il miglioramento della qualità della vita ad essere particolarmente apprezzato. Per l’80% migliora l’organizzazione e la gestione degli impegni privati-familiari, per il 72% favorisce una maggiore autonomia rispetto a metodi, orari, ritmi, e luoghi di lavoro e soprattutto, il risparmio di tempo negli spostamenti (90%).

Non mancano le criticità: isolamento e difficoltà nelle relazioni con i colleghi sono le maggiori sia per le imprese che per i lavoratori.

Inapp ha presentato due nuovi report sul tema del lavoro agile: “Attualità e prospettive dello smart working. Verso un nuovo modello di organizzazione del lavoro?”, che analizza oltre 15mila interviste ad occupati (dai 18 anni) e a 5mila unità locali/imprese del settore privato extra agricolo (V Indagine sulla Qualità del lavoro), e “Verso lo smart working? Un’analisi multidisciplinare di una sperimentazione naturale”. I report sono stati illustrati nel corso della giornata di studi sullo smart working organizzata a Benevento dall’istituto di ricerca.

Proseguire sul cammino del lavoro agile con la digitalizzazione

“Bisogna evitare di riportare indietro le lancette dell’orologio”, ha affermato Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp. “Se con la pandemia il lavoro agile ha permesso la salvaguardia di molti posti di lavoro, adesso bisogna puntare a migliorarne i processi produttivi continuando a favorire la digitalizzazione e ad investire sulla organizzazione smart del lavoro, modalità che avvantaggia sia le imprese che i lavoratori, come emerge dalle due ricerche”.

Lo smart working può rappresentare “una soluzione anche per i problemi connessi all’elevato costo dell’energia e in prospettiva è destinato a riscrivere la geografia urbana dei nostri territori”, ha detto ancora Fadda. La sfida ora è “la messa a regime ottimale, valorizzandone le opportunità e superando i nodi critici. In questo senso il lavoro ibrido, con l’alternanza della prestazione in ufficio e da remoto durante la settimana, può rappresentare una soluzione efficiente per soddisfare sia le esigenze dei lavoratori che quelle delle aziende”.