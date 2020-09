Smart working “nuova normalità”. Ma chi paga Internet e Pc?

La fine del lockdown non stoppa lo smart working. In Italia – secondo le stime di Confesercenti e Swg – ci sono ancora 6 milioni di lavoratori “agili”: 2 milioni e 800mila in “remote” (ma tipicamente a casa) e 3 milioni e 200mila che si alternano con l’ufficio. È in questo contesto che parte oggi il tavolo di confronto con i sindacati e aziende, convocato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, per capire se la legge sullo smart working del 2017 abbia bisogno di un tagliando e se regole ad hoc vadano inserite anche nei contratti collettivi di lavoro. La necessità di accelerare è legata anche al fatto che il 15 ottobre termina il periodo di emergenza nel quale vigevano le regole “straordinarie” varate in occasione dell’emergenza sanitaria.

Dal 16 ottobre, salvo che per il comparto del pubblico impiego dove il lavoro agile è già stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di collocare i lavoratori in smart working tornerà ad essere soggetta alle regole ordinarie di legge: in particolare, occorrerà un accordo individuale e stipulato per iscritto tra ogni datore di lavoro e lavoratore, nel quale dovranno essere stabiliti i tempi e le modalità delle prestazioni lavorative rese in modalità agile e dunque al di fuori dei locali aziendali.

Il pressing dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil, consapevoli del fatto che il lavoro agile sarà new normal, chiedono che le norme vengano inserite nei contratti nazionali invece di lasciare una trasformazione così delicata agli accordi individuali.

“Gli strumenti che abbiamo sono il contratto collettivo nazionale e il contratto aziendale – ricorda il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – Nei nuovi contratti vanno affrontate tutte le questioni e i problemi che sono emersi sull’applicazione dello smart working, dalla formazione al diritto di disconnessione. Prevedere pause, fare distinzioni tra lavorare il giorno e la notte, di sabato e festivi, sui mezzi da utilizzare, evitare le discriminazioni di genere: bisogna allargare la contrattazione e fare in modo che tutte le modalità di lavoro, compreso lo smart working, siano regolamentate”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra. “La discussione sulla regolazione dello smart working deve essere tema di contrattazione di collettiva. Il governo lasci perdere la nuova legge sullo smart working ed esca dalla logica della normativa di emergenza riportando il tema alla contrattazione collettiva. E’ un’intrusione e conviene che pensi alle sue cose come la formulazione di progetti credibili per le risorse europee del Recovery Fund o la predisposizione della Nadef. Bisogna superare il regime attuale di smart working che non è tale perché in molti casi è solo una delocalizzazione del lavoro e occorre tutelare i lavoratori su molti temi come la riservatezza dei dati, gli orari di lavoro e il diritto alla disconnessione”.

L’inserimento dello smart working nei Ccnl non dispiacerebbe alla ministra Catalfo. Tra le proposte del governo ai sindacati c’è appunto la novità che possa essere la contrattazione collettiva a disciplinare il lavoro agile, con un ruolo più marcato da affidare ai contratti nazionali o aziendali che potranno normare temi come il diritto alla disconnessione, affrontare la conciliazione vita-lavoro ad esempio per evitare penalizzazioni per le lavoratrici su cui gravano già i carichi di cura dei familiari, od occuparsi dell’erogazione dei buoni pasto.

Diritto alla disconnessione

Altro punto chiave del confronto è il diritto alla disconnessione. Secondo una ricerca della New York University il lavoro da remoto largamente utilizzato per contrastare la pandemia ha comportato un aumento medio dell’orario di lavoro di oltre 48 minuti al giorno. Anche su questo aspetto ci potrebbe essere convergenza tra governo e parti sociali anche in virtù del fatto che si sta muovendo l’Europa.

Il Parlamento europeo sta lavorando a una direttiva ad hoc applicabile a chiunque – pubblico e privato – utilizzi strumenti digitali. La possibilità di “staccare” dallo smart working e i sempre più sfumati confini tra lavoro e vita privata sono stati al centro delle discussioni della Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo.

Chi paga le bollette e la connessione Internet?

Altro aspetto, non secondario, riguarda l’integrità del salario. I sindacati temono un’erosione dovuta soprattutto ai costi di connessione Internet, di bollette della luce che i lavoratori si trovano a sostenere. Secondo Cgil, Cisl e Uil dovrebbe essere l’azienda a farsi carico di queste spese. Ma qui entra in ballo il concetto stesso di smart working, ben diverso dal telelavoro per il quale già è previsto che le imprese intervengano con forme di integrazione del salario.

Lo smart working invece è un concetto che va ben oltre la “postazione di lavoro” e riguarda l’organizzazione delle attività – per obiettivi e non per ore – con conseguente assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori e una maggiore fiducia dell’azienda nei confronti dei suoi dipendenti. La normativa in vigore (articolo 18, comma 2, legge n. 81/2017) è piuttosto scarna e lascia molto spazio agli accordi aziendali. La norma nazionale prevede soltanto che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.”

Dunque, la regola generale è che il dipendente in smart working utilizzi i propri strumenti: computer, stampante, telefono, wi-fi domestico e così via. Sul versante dei costi e delle spese la discussione è dunque tutta aperta.

Il timore degli esperti

Gli esperti però temono che una stretta regolatoria possa modificare, e non i meglio, la stessa natura dello smart working. Intervistato da CorCom, Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e Presidente di P4I, società di advisory del gruppo Digital360, ha sottolineato che per vincere le sfide del new normal servono norme soft. Che non vadano a snaturare il principio cardine dello smart working che è appunto la volontarietà, non un diritto o una concessione, ma un “accordo individuale”.

“Normare a priori i temi di connessione o disconnessione è un approccio che rimanda al telelavoro che allo smart working, che invece prevede deve prevedere autonomia e flessibilità anche sul fronte dell’orario – spiegava – È chiaro che affermare il diritto del lavoratore a non dover costantemente connesso è sempre importante, ma il modo con cui si traduce questo diritto deve essere diverso. In generale un elemento fondamentale dello Smart Working deve essere la ‘non omologazione’, gli accordi devono restare individuali, per poter essere personalizzati in funzione delle esigenze specifiche dell’azienda e di ciascuna persona”.

