Smart working, sprint in Italia. Ocse: "Ma troppe disparità tra vita privata e lavoro" - CorCom

Il telelavoro, con la crisi legata alla pandemia da Covid-19, è cresciuto in maniera importante in tutti i Paesi Ocse e anche in Italia, dove precedentemente era “era molto limitato e coinvolgeva meno del 5% dei lavoratori dipendenti” mentre nei mesi scorsi “ha raggiunto il 40%”. A sottolinearlo L’Ocse, che oggi presenta il proprio “Employment Outlook”.​

Il telelavoro “ha permesso di salvare milioni di posti di lavoro, ma ha anche generato tensioni sul fronte dell’equilibrio tra via privata e lavorativa” e ha anche generato disparità fra i lavoratori.

“Nell’aprile 2020, il 60% dei dipendenti con istruzione universitaria ha lavorato da casa, ma solo un numero trascurabile di lavoratori con bassi qualifiche ha potuto fare altrettanto”, evidenzia l’Ocse, secondo cui in Italia “il 58% dei lavoratori con basse qualifiche ha dovuto interrompere l’attività lavorativa”, un risultato “20 punti percentuali più alto rispetto alla media” dei Paesi membri dell’organizzazione.

Secondo l’Ocse, dopo le diverse ondate della pandemia e le restrizioni che le hanno accompagnate, i progressi della campagna vaccinale permettono di vedere la luce in fondo al tunnel anche nel lavoro, ma non per tutti. In molti Paesi industrializzati – prevede l’Ocse – i tassi di occupazione resteranno sotto i livelli pre-crisi almeno fino alla fine del 2022, dopo che il Covid-19 ha cancellato in un mese dieci anni di progressi compiuti dalla fine della crisi finanziaria globale, ampliando le disuguaglianze sul mercato del lavoro, delle competenze e delle opportunità. Alcune categorie, come i giovani, le donne, i lavoratori poco istruiti o con contratti atipici o precari, si sono trovate nell’occhio del ciclone e hanno pagato il prezzo più alto in termini di perdita di occupazione e di reddito. Con l’avanzare della

ripresa nei prossimi mesi ed anni, se questo impatto disuguale resterà irrisolto, rischia di tradursi in un aumento ancora più duraturo delle disparità, ammonisce l’Ocse.

Al tempo stesso – sottolinea lo studio – le misure varate dai Governi dei Paesi industrializzati per proteggere il lavoro hanno permesso di salvare fino a 21 milioni di posti nel momento peggiore dell’emergenza. Al picco della crisi, sussidi analoghi alla cassa integrazione hanno sostenuto circa 60 milioni di posti di lavoro nell’Ocse (20% del totale), un livello dieci volte superiore a quello raggiunto durante la crisi finanziaria. L’uso di questi sussidi è poi sceso al 6% dell’occupazione nella parte

iniziale del 2021.

Nei prossimi mesi, “i sussidi devono continuare a sostenere i settori la cui attività rimane limitata e devono concentrarsi sui posti di lavoro con

maggiore probabilità di sopravvivenza nei settori che possono riprendere l’attività”, è la raccomandazione dell’Ocse, con la sottolineatura che il sostegno dei “Job

Retention Scheme” “può essere solo temporaneo” e “non dovrebbe diventare uno strumento per dare supporto ad aziende con difficoltà strutturali perché questo rischia di minare la creazione di posti di lavoro buoni’.

Il rapporto ricorda che in un solo mese, con lo scoppio della pandemia, il tasso di disoccupazione nell’Ocse è aumentato di 3 punti percentuali raggiungendo l’8,8%

nell’aprile del 2020. L’incremento iniziale è stato parzialmente riassorbito nel terzo trimestre del 2020, grazie in gran parte alla ripresa di rapporti di lavoro temporaneamente sospesi. Il miglioramento del mercato del lavoro, tuttavia, in seguito ha subito un rallentamento a causa delle nuove ondate della pandemia e delle misure per contenerle. Alla fine del 2020 circa 22 milioni di posti di lavoro erano svaniti nell’Ocse rispetto al 2019 e globalmente erano scomparsi 114 milioni di posti. A maggio 2021, il tasso di disoccupazione nell’Ocse era del 6,6%, con totale di 43,7 milioni di disoccupati, 8 milioni in più rispetto al periodo ante-pandemia. E con 14 milioni in più di persone inattive.

Le ore lavorate

Nel marzo 2021 le ore lavorate erano ancora del 7% inferiori al livello del dicembre 2019 nei dieci Paesi in cui sono disponibili i dati, per quanto in recupero rispetto al -15% del secondo trimestre 2020. Con le riaperture in corso in molti Paesi, le proiezioni indicano che il livello di disoccupazione Ocse scenderà di un altro punto percentuale per la fine del 2022 al 5,7%, ma gran parte dei Paesi Ocse a quella data avrà ancora un tasso superiore ai livelli pre-crisi. In Irlanda, ad esempio, sarà ancora di oltre 2 punti maggiore dell’ante-pandemia, in Gran Bretagna di 1,6 punti e in Svizzera di 1. La natura della crisi ha fatto sì che alcuni lavoratori siano stati più colpiti, mentre altri, oltre ad averne risentito meno, stanno beneficiando più rapidamente della ripresa.

Le ore lavorate, ad esempio, sono diminuite del 28% nell’Ocse nelle occupazioni a bassa retribuzione, 18 punti percentuali in più rispetto alla riduzione registrata nelle occupazioni altamente retribuite.

I numeri per istruzione e fasce di età

Tra le persone poco istruite, l’impatto della crisi sulle ore lavorate è stato di quasi 3 volte superiore rispetto a quello delle persone con un alto livello di istruzione, con

metà delle ore perse legata a perdite del posto di lavoro, mentre tra le persone istruite la riduzione riflette semplicemente un minore orario di lavoro. Analogamente le ore lavorate dai giovani sono diminuite di oltre il 26%, quasi il doppio rispetto al calo registrato tra i lavoratori delle fasce di età maggiori (15%) e – anche per loro – per la maggior parte a causa della perdita del lavoro, mentre tra i lavoratori più maturi si è trattato per lo più di una riduzione dell’orario di lavoro. La disoccupazione tra i 15-24enni è passata dall’11,3% del febbraio 2020 al 18,9% in due mesi. Negli Usa e in Canada è aumentata di 17 punti percentuali al 27% nell’aprile 2020.

Cifre che traducono il fatto che i giovani sono più spesso impiegati nei settori maggiormente colpiti dalla crisi, come la ristorazione e, mancando di esperienza, sono spesso i primi ad essere lasciati a casa. L’aumento della disoccupazione giovanile è d’altro canto dovuto, oltre al flusso di quanti hanno perso il lavoro, a quello dei giovani che cercano un’occupazione una volta finiti gli studi, ma non la trovano.

I tassi di disoccupazione giovanile probabilmente resteranno elevati ancora per qualche tempo, prevede lo studio. Dopo un decennio di flessione, è così aumentato anche il numero di Neet, i giovani che non sono né a scuola, né al lavoro o in formazione. L’impatto del Covid-19 sulle ore lavorate è stato poi più pesante sui contratti temporanei, cioè precari che sono oltre tutto concentrati sulle persone meno

istruite. In Europa la riduzione media è stata del 28% su base annua, il doppio rispetto alla riduzione a carico dei lavoratori a tempo indeterminato.

Pesanti anche le ricadute sui lavoratori autonomi, che hanno visto le loro ore lavorate

diminuire del 19% durante la prima ondata della pandemia rispetto all’anno prima, 12 punti percentuali in più rispetto ai lavoratori dipendenti e in questo caso il livello

di istruzione non ha fatto differenze.

Il gender gap

Le donne, più spesso impiegate in settori colpiti dai lockdown, hanno risentito soprattutto della prima ondata della pandemia, con una riduzione delle ore di lavoro di oltre il 21% contro il 19% dei loro colleghi uomini e un aumento del divario di genere occupazionale di 1 punto in media nell’Ocse, che tuttavia

in seguito hanno recuperato, anche se restano tra i gruppi vulnerabili.

L’impatto settoriale

Un altro aspetto è stato l’impatto settoriale: nelle attività alberghiere e ristorazione il numero delle ore lavorate è dimezzato nel secondo trimestre del 2020, per poi ridursi a -20% nel terzo trimestre, ma con l’80% della riduzione causata dalla distruzione di posti di lavoro. Analogo l’andamento nel settore delle Arti, dove le ore lavorate sono diminuite del 42% nel secondo trimestre 2020, prima di risalire a -14%. Costruzioni e immobiliare hanno visto un forte rimbalzo dal terzo trimestre 2020 e anche il

retail, inizialmente nel pieno della tempesta, ha beneficiato delle riaperture. I settori dell’informazione e della comunicazione come pure le attività finanziarie ed

assicurative, per contro, hanno registrato un aumento delle ore lavorate rispetto all’ante-crisi, dovuto probabilmente alla velocità con cui sono stati in grado di adattarsi alle mutate condizioni di lavoro, inclusa la riduzione dei tempi di viaggio e il tele-lavoro.

Il telelavoro

L’uso del telelavoro è in effetti aumentato notevolmente con la crisi del Covid-19. La percentuale di lavoratori dipendenti in smart working è cresciuta dal 16% al 37% nei paesi Ocse con dati disponibili, il che ha permesso di salvare milioni di posti di lavoro, ma ha anche generato tensioni sul fronte dell’equilibrio tra via privata e lavorativa. Esistono, inoltre, notevoli differenze nell’accesso al telelavoro: il 55% dei lavoratori con istruzione elevata ha potuto lavorare da casa contro solo il 19% tra i lavoratori con istruzione più bassa.

I sostegni

Nonostante il forte impatto della crisi del Covid sull’occupazione e sulle retribuzioni, i Governi dei Paesi industrializzati sono riusciti a proteggere le famiglie con un ampio utilizzo di forme di sostegno. Tra il quarto trimestre 2019 e il secondo trimestre 2020, nonostante una contrazione del Pil pro-capite del 12,4% nell’area Ocse, il reddito disponibile lordo reale è aumentato del 3,9% grazie alle misure di sostegno statale.

Si tratta pero’ di dati – osserva lo studio – che dicono poco su come tale sostegno sia stato distribuito tra le varie classi di reddito e vi sono evidenze che mostrano come alcuni gruppi siano stati lasciati “vulnerabili e esposti in modo sproporzionato alle perdite di lavoro e reddito”.

Il futuro

Inoltre – ammonisce l’Ocse – il pieno impatto della crisi sul mercato del lavoro non èalle nostre spalle. La distruzione di posti di lavoro dipende non solo dalla durata delle restrizioni, ma anche dalle aspettative e dai cambiamenti di lungo termine nei consumi e nella tecnologia. Le aziende stanno ristrutturandosi in modi che accelerano trend pre-esistenti, quali l’automazione, la digitalizzazione e vedono una maggiore domanda di professionisti nel settore sanitario e “verde”. Guardando avanti, i Governi dovrebbero dare la priorità al miglioramento delle competenze e alla formazione

dei lavoratori piu’ colpiti, ad affrontare i gap nella protezione sociale, cogliendo l’opportunità veramente unica offerta dai loro piani di ripresa di affrontare anche i

problemi strutturali che pesano sul mercato del lavoro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA