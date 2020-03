Smart working, Tim in pole position: soluzioni gratuite fino a giugno per tutte le imprese

Da fenomeno di nicchia a fenomeno di massa. Nell’arco di pochissimi giorni. L’emergenza Coronavirus ha fatto balzare lo smart working a modalità lavorativa numero uno nel nostro Paese. E nonostante il repentino passaggio all’azione le aziende di qualsiasi dimensione e la PA stanno dimostrando una capacità di resilienza inaspettata.

Secondo le rilevazioni, appena pubblicate, dall’Osservatorio 4.Manager di Confindustria e Federmanager, effettuate utilizzando i dati di Google Trends tra il 9 dicembre 2019 e il 9 marzo 2020, si è assistito a una crescita esponenziale delle ricerche online da parte degli utenti di termini quali smart working, lavoro da casa, lavoro agile, telelavoro. Con picchi nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, ma anche nel resto del Paese – una forte crescita si è registrata anche nel Lazio. E questo nuovo scenario, ne sono convinti gli analisti dell’Osservatorio, sarà portatore di grandi opportunità a fronte però di un forte innesto di professionisti e soluzioni in grado di affrontare al meglio il cambiamento contingente ma anche quello futuro. “La gestione di domanda e offerta di smart working diventerà per le Pmi un fattore di crescita sempre più importante per la produttività e per la competitività”, sottolinea Fulvio D’Alvia, Direttore Generale di 4.Manager.

Tim protagonista della “solidarietà” digitale italiana

Numerose le aziende che offrono soluzioni sul mercato e che hanno aderito alle iniziative di solidarietà, in primis quella promossa dal ministro dell’Innovazione Paola Pisano che ha lanciato l’appello in particolare ai protagonisti dell’Ict nazionale per sostenere le esigenze del mondo produttivo. Tim è stata fra i primissimi a scendere in campo e a lanciare, nel corso delle ultime settimane, tutta una serie di progetti dedicati proprio ad aiutare la aziende a rendersi immediatamente operative senza difficoltà.

Tutte le offerte e le promozioni di Tim Digital Store

La telco guidata da Luigi Gubitosi già da tempo ha sviluppato un portfolio di soluzioni dedicato alla digitalizzazione delle aziende e attraverso Tim Digital Store (https://digitalstore.tim.it/) mette a disposizione, in promozione gratuita fino al 30 giugno 2020 (è prevista la disattivazione automatica alla scadenza, senza alcun costo aggiuntivo o penale) alcuni servizi digitali evoluti che agevolano lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza.

Due le categorie di soluzioni: “Servizi per facilitare il lavoro a distanza” e “Servizi per restare in contatto con i clienti”.

Servizi a supporto del lavoro a distanza

Di questa famiglia fa parte Tim Work Smart (https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-work-smart) una vera e propria sala riunioni virtuale personale che permette di lavorare in smart working ed effettuare web e audio conferenze, da smartphone e da pc. Fra le funzionalità la possibilità di effettuare registrazioni conference e di mandarle in streaming su YouTube nonché la condivisione dello schermo e di singole applicazioni. “Tim mette a disposizione le proprie competenze e le soluzioni più innovative per favorire il lavoro attraverso servizi di audio e video conferenza e di collaboration che puntano a ridurre gli spostamenti delle persone”, ha comunicato nei giorni scorsi l’azienda.

Con Tim id (https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-id) si può invece accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e ai siti web che aderiscono al sistema Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il servizio è attivabile attraverso una semplice identificazione video e il costo della video-identificazione è offerto gratuitamente.

VirtualFax (https://digitalstore.tim.it/servizi/virtualfax) è il servizio di fax pronto all’uso, che non necessita di un apparecchio tradizionale per inviare e ricevere fax direttamente dalla propria casella e-mail. E, ancora,

Corinto Rilevazione Presenze (https://digitalstore.tim.it/servizi/corinto-rilevazione-presenze) è l’applicazione per gestire le presenze di dipendenti e collaboratori, in mobilità e senza la necessità di un timbratore (include 10 licenze operatore).

A disposizione anche Office 365 Microsoft Teams (https://digitalstore.tim.it/servizi/office-365-microsoft-teams), la soluzione di collaboration di Microsoft per fare audio e video conferenze condividendo documenti e desktop dall’ufficio e da casa.

Per le esigenze di sicurezza, infine, sono disponibili Kaspersky Small Office Security (https://digitalstore.tim.it/servizi/kaspersky-small-office-security), la soluzione che consente di proteggere e monitorare fino a 50 dispositivi aziendali (Desktop Windows e Mac, File Server Windows, Tablet e Smartphone Android), e Data Space Easy (https://digitalstore.tim.it/servizi/data-space-easy), il servizio per chi ha la necessità di archiviare, condividere e salvare file e applicazioni in modo sicuro, facile ed affidabile.

Servizi per restare in contatto con i clienti

Pronto Numero Verde (https://digitalstore.tim.it/servizi/pronto-numero-verde) è il servizio che mette a disposizione un canale telefonico dedicato e gratuito da fornire ai clienti della propria azienda, con la possibilità di gestire in autonomia orari e messaggi di accoglienza; viene fornito un profilo dedicato, comprensivo di 150 euro di traffico incluso. Il tutto senza nessuna linea aggiuntiva da installare. “Il numero verde è universalmente riconosciuto come lo strumento di marketing più efficace per qualunque azienda al fine di dare riconoscibilità ad un brand – spiega l’azienda – Il servizio prevede un piano semplice, chiaro e trasparente e sono molte le funzionalità personalizzate che si possono aggiungere a seconda delle esigenze”.

Check-up Digital Marketing (https://digitalstore.tim.it/servizi/comunicazione-digitale) offre il supporto di un Esperto Digitale che aiuta le aziende a migliorare gli strumenti di comunicazione digitale e la loro presenza sul web.

Video Live Chat (https://digitalstore.tim.it/servizi/video-live-chat) è la chat video che si può attivare nel momento in cui il potenziale cliente si mostra interessato ai prodotti o ai servizi dell’azienda. Permette di offrire un canale più personale rispetto a un’ “anonima” chatbot e include 2 licenze operatore.

Tim Sms Professional (https://digitalstore.tim.it/servizi/tim-sms-professional) permette di comunicare ai propri clienti informazioni, novità e campagne marketing grazie a una piattaforma per la gestione, l’invio e la ricezione di SMS. Include un plafond di sms e il servizio di reportistica.

Connettività

In considerazione della situazione di emergenza Tim ha inoltre messo a disposizione 100 Giga gratuiti per le linee mobili business con bundle dati attivo, per 30 giorni, da utilizzare in Italia e in Europa. Infine, i clienti business di rete fissa – liberi professionisti, partite Iva e piccole aziende – che hanno già l’Adsl o la sola linea telefonica senza connettività possono richiedere il passaggio a offerte ultrabroadband (in tecnologia Fttc, Ftth o Fwa, a seconda della copertura disponibile) a parità di spesa mensile, rispetto alle offerte attualmente applicate, e l’azzeramento del contributo di attivazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.timbusiness.it.

