WeWork da 40 miliardi di valutazione alla soglia della bancarotta

Quattro anni fa il fornitore di spazi di coworking WeWork si stava preparando per un’Ipo di successo. Ora è sull’orlo di un possibile fallimento. Cosa è successo?

L’incredibile crollo di questa azienda un tempo valutata da SoftBank 40 miliardi di dollari ha preso il via anni fa, ma è ancora sorprendente dato il numero di grandi edifici commerciali in tutto il mondo che portano il nome dell’azienda. Alla base c’è la combinazione tra la pandemia di Covid, che ha portato molte aziende a recedere dai contratti di locazione a favore del lavoro a distanza, e il conseguente crollo economico, che ha lasciato WeWork pesantemente indebitata e in difficoltà nel generare liquidità.

In cerca di una soluzione a perdite e flussi di cassa negativi

“Le nostre perdite e i flussi di cassa negativi derivanti dalle attività operative sollevano dubbi sostanziali sulla nostra capacità di continuare a funzionare”, ha dichiarato WeWork in un deposito presso la Sec. “Se non riusciamo a migliorare la nostra posizione di liquidità e la redditività delle nostre operazioni – ha aggiunto -, potremmo dover prendere in considerazione tutte le alternative strategiche, tra cui la ristrutturazione o il rifinanziamento del nostro debito, la ricerca di ulteriore debito o capitale proprio, la riduzione o il ritardo delle nostre attività commerciali e iniziative strategiche , o la vendita di beni, altre transazioni strategiche e/o altre misure, incluso l’ottenimento di sgravi ai sensi del codice fallimentare degli Stati Uniti”.

WHITEPAPER Scopri come sviluppare il tuo business grazie alle Unified Communications Recruiting

Perdita netta di 700 milioni di dollari nel primo semestre

Le azioni di WeWork sono scambiate sotto 1 dollaro da metà marzo. Nei giorni scorsi il valore è crollato del 26% a 15 centesimi nel trading esteso e ora ha la società una capitalizzazione di mercato inferiore a $ 500 milioni.

Inoltre WeWork ha registrato una perdita netta nella prima metà dell’anno di 700 milioni di dollari dopo aver perso $ 2,3 miliardi nel 2022. Al 30 giugno, aveva 205 milioni di dollari in contanti ed equivalenti e una liquidità totale di $ 680 milioni. Ha un debito a lungo termine di 2,91 miliardi di dollari.

La società ha cercato di quotarsi per la prima volta nel 2019, pubblicando il suo prospetto iniziale nell’agosto dello stesso anno. Con i suoi dati finanziari completi disponibili per tutti, l’azienda è stata aspramente criticata a causa di spese e rischi eccessivi insieme alla complessa relazione del fondatore Adam Neumann con l’azienda.

L’ingresso di SoftBank, la Spac e le continue difficoltà

L’Ipo non è mai arrivata alla fase di lancio. Il fondatore e ceo di SoftBank, Masayoshi Son, ha definito il suo investimento in WeWork “folle” e la sua azienda ha preso il controllo maggioritario dell’azienda in un pacchetto di finanziamento da 5 miliardi di dollari. Neumann è stato costretto a dimettersi. Nel 2021, WeWork è finalmente diventata pubblica attraverso una fusione con una società di acquisizione a scopo speciale (Spac). Ma la turbolenza è continuata. WeWork ha dichiarato che il suo fatturato è cresciuto solo del 3,6% anno su anno nel secondo trimestre e è diminuito del 4% negli Stati Uniti, dove ottiene il 41% delle sue vendite.

Le condizioni economiche hanno portato più membri ad andarsene, riducendo le entrate e il flusso di cassa. Anche SoftBank sta spendendo meno su WeWork. Nel secondo trimestre, la società ha contribuito con 6 milioni di dollari alle entrate di WeWork, in calo rispetto ai 10 milioni di dollari del secondo trimestre del 2022.

Meno spese, più entrate e ricerca di capitali per affrontare la crisi

I fattori chiave per la continuità aziendale di WeWork includono la limitazione delle spese in conto capitale, l’aumento delle entrate e la ricerca di capitale attraverso l’emissione di titoli di debito o di azioni.

Intanto WeWork è ancora alla ricerca di un leader permanente. La società ha dichiarato a maggio che il ceo Sandeep Mathrani si sarebbe dimesso entro pochi giorni e che il membro del consiglio David Tolley, ex capo finanziario di Intelsat, sarebbe diventato ceo ad interim.

@RIPRODUZIONE RISERVATA