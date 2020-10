SoftwareOne Italia, Alessandro Colasanti è il nuovo Ad

Alessando Colasanti è il nuovo amministratore delegato di SoftwareOne Italia: ex service manager dell’azienda, ne ha accompagnato il passaggio da logistic service provider a società di servizi, e ora avrà il compito di realizzarne gli obiettivi della Vision2022.

Colasanti, che era entrato in azienda 10 anni fa da inside sales, riceverà il testimone da Gian Pietro Caputo, in carica come managing director per i passati 12 anni, che continuerà ad avere un ruolo di consulenza e rappresentanza come presidente di SoftwareOne Italia.

“Proprio in questo momento, in cui i servizi sono fondamentali per la nostra strategia di business, siamo sicuri che Alessandro rappresenti la persona più adatta ad affrontare e rafforzare la trasformazione che l’azienda sta portando avanti – afferma Caputo – Dopo 12 meravigliosi anni di lavoro in questa azienda, farò un passo indietro e investirò tempo nel coaching, guidando e sviluppando il nostro team di leadership, oltre a lavorare con alcuni dei nostri clienti più grandi”.

SoftwareItalia – si legge in una nota dell’azienda – rappresenta oggi uno dei principali partner di Microsoft per la distribuzione, la promozione, l’implementazione e l’adozione della loro tecnologia, e nell’ambito del software asset management è stata recentemente collocata tra i leader nel quadrante magico di Gartner per quanto riguarda l’erogazione di servizi.

“Quello che ci chiede oggi la casa madre – sottolinea Colasanti – è completare il processo di trasformazione avviato nel 2019, che portarà SoftwareOne a diventare una ‘Global platform solutions and services company’ con lo scopo di guidare la trasformazione digitale delle attività dei nostri clienti con soluzioni e servizi tecnologici cloud innovativi”.

