Solutions30 Italia, Giovanni Ragusa è il nuovo Ad

Giovanni Ragusa è il nuovo amministratore delegato di Solutions30 Italia, società specializzata nelle soluzioni per le nuove tecnologie e la trasformazione digitale. Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano, ha ricoperto ruoli operativi di crescente responsabilità in aziende del settore informatico e delle telecomunicazioni. E’ in Solutions30 dal 2008, prima come direttore Operations e poi come membro del consiglio di amministrazione della filiale italiana e Chief Operations Officer.

“Solutions30 Italia si è affermata in Italia attraverso un forte spirito imprenditoriale, una chiara missione e una proposizione ben definita per i propri clienti – afferma Ragusa – Credo fortemente nel potenziale dell’azienda e sono felice di guidare questa squadra straordinaria nella sua prossima fase di crescita”

Il gruppo Solutions30

Il gruppo Solutions30, leader europeo nell’erogazione di servizi di assistenza a supporto delle nuove tecnologie, opera tramite una rete di 15.000 esperti e tecnici locali che, dalla sua fondazione, hanno gestito oltre 65 milioni di interventi.

Una lunga esperienza in Italia

“Siamo davvero entusiasti di avere Giovanni come collega, un executive dinamico e affermato – sottolinea Gianbeppi Fortis, ceo del Gruppo Solutions30 – La sua esperienza, maturata nel corso degli anni all’interno della nostra filiale italiana dove ha ricoperto incarichi manageriali di alto livello, lo rendono la figura perfetta per guidare gli sviluppi futuri delle attività in Italia”.

Il commiato da Ruggero Fortis

Come nuovo amministratore delegato della filiale italiana Solutions3’ Ragusa succede a Ruggero Fortis, alla guida dell’azienda dal 2008. “Vogliamo ringraziare Ruggero per l’importante contributo dato a Solutions30 Italia e per il ruolo che ha avuto nello sviluppo della società – aggiunge Gianbeppi Fortis – nella sua evoluzione e nel consolidamento della posizione attuale”.

