Federico Cappone è il nuovo Country Head di Sony in Italia: prende il posto di Takayuki Suzuki, che rientra in Giappone “dove continuerà a fornire il suo prezioso contributo – si legge in una nota dell’azienda – all’interno di Sony Corporation”. Già in azienda con il ruolo di direttore vendite, Cappne assume la responsabilità di consolidare la presenza del marchio Sony nel mercato nazionale.

“Sono molto contento degli anni trascorsi in Italia – afferma Suzuki – dove ho trovato un team coeso e orientato al risultato, che ci ha permesso di chiudere questo ultimo anno fiscale con il miglior risultato degli ultimi 10 anni. E sono felice che Federico ricopra il ruolo di Country Head perché, grazie alla significativa esperienza maturata in seno a Sony all’interno delle divisioni vendite e marketing, nonché alla sua conoscenza del mercato e del trade, sono sicuro che saprà portare l’azienda a raggiungere nuovi obiettivi di crescita in futuro”.

A completare una squadra completamente italiana, alla direzione vendità è stato nominato Stefano Ornaghi, che finora era stato responsabile della divisone Brand Activation & Marcom, mentre nel ruolo di direttore Marketing Consumer è stato confermato Angelo D’Orta.

Nato a Berlino in Germania il 19 maggio 1978 da genitori italiani, Federico Cappone è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano. In Sony Italia dal 2005, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’area Vendite e Marketing fino a diventarne il Direttore Vendite nel 2017.

“Credo fermamente nel lavoro di squadra, nella responsabilizzazione delle persone e nella dedizione a volersi migliorare continuamente, perché a ogni sforzo corrisponda sempre un risultato positivo – afferma Cappone – Ringrazio l’azienda per la fiducia, le crescenti responsabilità e soprattutto per aver riconosciuto il merito e il lavoro di tutta la squadra italiana, che sarà ora guidata da un management interamente italiano. I risultati della nostra branch, in particolare quelli dell’anno fiscale che si è appena concluso sono davvero importanti, i migliori degli ultimi dieci anni e il mio obiettivo personale è rafforzare ulteriormente il buon lavoro di squadra e continuare a consolidare le relazioni e le attività di vendita con i nostri partner commerciali. Guardando al futuro, Sony desidera riaffermare l’importanza della propria capacità innovativa, delle nuove tecnologie e iniziative, creando sempre nuovo valore per ‘riempire il mondo di emozioni’. I nostri partner del trade con cui collaboriamo quotidianamente – conclude – possono contare su di noi per continuare a crescere in modo sostenibile e per saper offrire ai nostri consumatori nuove esperienze e prodotti che sappiano arricchire la vita di tutti, con un occhio di riguardo alla salvaguardia del nostro pianeta”.