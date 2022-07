Telsy nomina integra il consiglio d’amministrazione con un occhio di attenzione alla gender equality. Il Cda della società del gruppo Tim specializzata nello sviluppo della cybersecurity Tim ha infatti cooptato Gabriella D’Elia, Angela Gargani e Sabina Strazzullo, mentre alla presidenza è stato nominato Alessandro Pansa.

Come già previsto per il Consiglio di Tim – si legge in una nota dell’operatore – con queste nuove nomine anche il CdA di Telsy supera la soglia del 40% di presenza femminile, seguendo quanto avvenuto a giugno in Tim Servizi Digitali, che conta sull’80% di donne in cda, “a testimonianza dell’impegno del Gruppo a superare la disparità di genere con azioni concrete”.

“Ad Alessandro Pansa, che mantiene la carica di presidente di Sparkle – conclude il comunicato – e alle nuove consigliere va l’augurio di buon lavoro dell’amministratore delegato di Telsy Eugenio Santagata e di tutti i componenti del cda”.

