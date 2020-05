Una donna alla guida di Colt: Keri Gilder nuovo ceo

Una donna alla guida di Colt. Keri Gilder è il nuovo ceo e prende il posto dell’attuale di Carl Grivner, che dopo cinque anni con Colt, ha deciso di lasciare la direzione dell’azienda.

Grivner ha guidato l’azienda durante un periodo di profonda crescita e trasformazione, focalizzando le sue energie principalmente nel favorire consistenti investimenti nella Colt IQ Network. Il suo obiettivo era che Colt rappresentasse il “nuovo standard” nella fornitura di servizi voce e di rete a banda larga.

Negli ultimi anni Colt ha esteso la propria IQ Network in Europa e Apac e nel 2018 anche negli Stati Uniti. Colt ha anche investito in tecnologie di ultima generazione, oltre a garantire l’integrazione con i principali Cloud Service Providers (Csp) in modo da offrire soluzioni di banda larga altamente flessibili alle aziende per la loro connettività on-demand verso il cloud.

L’attenzione dedicata da Colt alla banda larga, così come il rafforzamento del suo ecosistema di partner, fornisce all’azienda un vantaggio per supportare i suoi clienti ad intraprendere un rapido percorso di digital transformation.

“Sono onorata di succedere a Carl nella guida di Colt – dice Gilder – Fin da quando mi sono unita al team Colt, sono sempre stata ispirata dalla passione dei miei colleghi: dal forte impegno di ciascuno di noi nell’offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile, all’utilizzo delle più recenti ed innovative tecnologie per far avanzare il settore.

“Questa passione è sempre arrivata dall’alto; e ritengo difficile trovare qualcuno che non sia stato ispirato da Carl e dal suo amore per questo settore e Colt -prosegue – L’azienda è in un’ottima posizione per prosperare in questo periodo di significativa trasformazione, grazie alla costante attenzione verso i nostri clienti, partner e il nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro inclusivo in Colt e in tutto il settore. Non potrei essere più entusiasta di guidare questa organizzazione.”

Gilder, che è entrata a far parte dell’organizzazione nel novembre 2018, assume il ruolo di ceo a partire da oggi, mentre Grivner rimarrà in Colt fino alla fine di giugno 2020.

