Una donna alla guida di eBay Italia: Alice Acciarri general manager

Una donna alla guida di eBay in Italia: Alice Acciarri è General Manager per il nostro Paese e la Spagna. Con un’esperienza di oltre 10 anni nel settore eCommerce, la manaher entra in uno dei maggiori marketplace al mondo per guidarne le strategie di business in due tra i mercati principali in Europa. La sua nomina in eBay sarà effettiva a partire dal 27 luglio 2020.

Alice Acciarri ha un significativo know-how nel campo del commercio online con un focus particolare sulla moda, dove ha ricoperto diverse posizioni di vertice. Dopo sei anni in Yoox Net-à-Porter Group come responsabile degli online store Shoescribe.com e Thecorner.com, ha proseguito la sua carriera in Vestiaire Collective come Country Manager Italia. Da giugno 2017 ha ricoperto il ruolo di WW eCommerce Director di Bottega Veneta, dove ha guidato la strategia omnichannel dell’azienda.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte di uno dei più importanti marketplace a livello globale – commenta Acciarri – Gli ultimi anni e i mesi appena trascorsi hanno mostrato le grandi opportunità offerte dal commercio elettronico, sia per le Piccole e Medie Imprese che per i consumatori. Il nostro impegno sarà quello di continuare a contribuire alla crescita di questo settore in Italia, partendo dalla nostra unicità: eBay è innanzitutto una straordinaria community di persone e imprese che si incontrano su una piattaforma sicura per vendere e acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno e che desiderano. L’obiettivo è che sempre più imprese italiane possano unirsi alla nostra community e sfruttare pienamente la possibilità di raggiungere acquirenti da tutto il mondo.”

Originaria di Pesaro, 39 anni, Alice vive a Milano e ha conseguito la laurea in Economia e Management all’Università Luigi Bocconi.



Lo spin off dell’advertising

EBay è in trattative avanzate per vendere la divisione che si occupa di pubblicità online alla società norvegese Adevinta, così da potersi poi concentrare sull’attività di marketplace, quella “originaria”, segnata dalla concorrenza di Amazon e altri rivali. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. La transazione varrebbe circa 8 miliardi di dollari e l’accordo, che potrebbe essere annunciato già oggi, sarebbe di tipo cash-and-stock.

La divisione di eBay opera in Canada, in parte dell’Europa, in Africa, Australia e Messico; lo scorso anno, ha registrato ricavi per 1,1 miliardi di dollari, contro i 7,6 miliardi generati dalle attivita’ di marketplace. Ad aprile, eBay ha nominato Jamie Iannone, ex Coo della divisione e-commerce di Walmart, come nuovo amministratore delegato. Recentemente, proprio Walmart ha superato eBay come secondo maggiore retailer online negli Stati Uniti, secondo eMarketer. Nel premercato, il titolo eBay guadagna l’1,5%.

