Via a Microsoft AI, al timone Mustafa Suleyman

Microsoft continua ad investire nell’intelligenza artificiale e lancia una nuova divisione: “Microsoft AI” avrà il compito di sviluppare tecnologie per implementare Copilot, Bing, Edge e altri prodotti.

A guidare la divisione ci sarà Mustafa Suleyman, cofondatore di DeepMind nel 2010, in Google fino al 2022 e fondatore della startup Inflection AI che ha sviluppato il “chatbot personale” Pi.

Suleyman ricoprirà il ruolo di ceo di Microsoft AI e risponderà direttamente a Satya Nadella, numero uno di Microsoft. Nel ruolo di Chief Scientist arriva invece Karén Simonyan, cofondatrice di Inflection AI.

La riorganizzazione

La nascita di Microsoft AI ha determinato una riorganizzazione interna, come spiega il ceo Satya Nadella nel blogpost aziendale. “Mikhail Parakhin e il suo intero team, inclusi chi lavora per Copilot, Bing e Edge, e Misha Bilenko e il team GenAI si sposteranno per riportare a Mustafa- annuncia il ceo – Questi cambiamenti organizzativi ci aiuteranno a raddoppiare su questa innovazione”.

Kevin Scott continuerà a ricoprire il ruolo di Cto e Evp di AI, responsabile per l’intera strategia, incluse tutte le decisioni di architettura di sistema, partnership e orchestrazione aziendale. “Kevin è stata la prima persona a cui mi sono appoggiato per gestire la nostra trasformazione e continuerò a farlo per assicurare che la nostra strategia e le nostre iniziative AI siano coerenti tra loro”, dice Nadella.

“Rajesh Jha continua come Evp di Experience&Device continuando a contribuire allo sviluppo di Copilot per Microsoft 365 e collaborando strettamente con Mustafa e il suo team”, conclude

Nadella: “Innoviamo con audacia”

Nell’annunciare la nascita della divisione e l’arrivo di Suleyman e Simonyan, Nadella ha sottolineato l’obiettivo dell’azienda di “innovare con audacia”.

“Diversi membri del team di Inflection hanno scelto di unirsi a Mustafa e Karén in Microsoft – prosegue Nadella – Si tratta di ingegneri, ricercatori e sviluppatori di AI che hanno contribuito a progettare e lanciare alcuni dei progetti più importanti degli ultimi cinque anni”.

Nadella ha sottolineato la volontà di rafforzare la collaborazione strategica con OpenAI: “Continueremo a costruire infrastrutture AI inclusive”.

Chi è Mustafà Suleyman

Mustafa Suleyman ha fondato il laboratorio AI Deep Mind nel 2010 insieme a Demis Hassabis e Shane Legg. Deep Mind è stato poi acquisito da Google nel 2014. Nel 2019 Suleyman è stato messo in aspettativa da Google a causa di controversie su progetti da lui guidati.

Dopo aver seguito per Google le politiche sull’Intelligenza Artificiale, Suleyman ha lasciato l’azienda nel 2022 per fondare la startup Inflection AI dalla quale è nato il chatbot Pi.

