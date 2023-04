Margherita Della Valle è la nuova Group chief executive di Vodafone. È lo stesso Jean-François van Boxmeer, presidente del colosso delle Tlc, a renderlo noto. “A nome del Consiglio, sono lieto di annunciare la nomina di Margherita a group chief executive del Gruppo, a seguito di una rigorosa ricerca interna ed esterna”.

Della Valle ha maturato una solida esperienza durante la sua lunga carriera in Vodafone in posizioni di marketing, operative, commerciali e finanziarie, ed è stata Ceo ad interim dal 31 dicembre, dopo che Nick Read aveva lasciato il vertice della società, che guidava da quattro anni. A quell’epoca Margherita Della Valle era Chief financial officer di Vodafone, ruolo che ha mantenuto durante l’interim.

Le motivazioni della scelta e gli obiettivi del gruppo

“Negli ultimi mesi in qualità di amministratore delegato ad interim del gruppo, il consiglio e io siamo rimasti colpiti dal suo ritmo e dalla sua risolutezza nell’iniziare la necessaria trasformazione di Vodafone”, spiega van Boxmeer. “Margherita ha il pieno supporto mio e del consiglio per i suoi piani affinché Vodafone fornisca una migliore esperienza ai clienti, diventi un’azienda più semplice e acceleri la crescita”.

Oltre a essere nominata Group chief executive, Margherita Della Valle continuerà a lavorare anche come Group chief financial officer fino a quando non sarà completata una ricerca esterna per un nuovo direttore finanziario.

“Sono onorata di essere stata nominata group chief executive”, commenta a caldo Della Valle. “Vodafone ha una posizione unica in Europa e in Africa con solide relazioni con i clienti, reti e persone. Per realizzare il nostro potenziale, Vodafone deve cambiare. Sappiamo di poter fare di meglio. Il mio obiettivo sarà migliorare il servizio per i nostri clienti, semplificare la nostra attività e crescere”

La carriera di Della Valle

Margherita Della Valle ha 58 anni ed è madre di due figli. Dopo aver conseguito la laurea in Discipline economiche e sociali all’università Bocconi di Milano ha trascorso i primi quattro anni di lavoro in Montedison, per poi sviluppare la sua carriera nel mondo della telefonia. Nel 1994 è stata tra i primi 25 assunti di Omnitel (acquistata poi da Vodafone pochi anni dopo), riuscendo nel tempo a scalare tutte le posizioni prima in Italia poi a livello internazionale assumendo nel 2007 il ruolo di direttrice finanziaria per l’Europa e controller di gruppo nel 2010. Ha quindi ricoperto la posizione di vicedirettrice finanziaria di gruppo sotto la leadership di Vittorio Colao e nel 2018 è diventata Chief financial officer prendendo il posto di Nick Read dopo che quest’ultimo era stato chiamato a sostituire Colao alla guida del gruppo.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, per il suo ruolo di amministratore delegato Margherita Della Valle riceverà uno stipendio base di 1,25 milioni di sterline (circa 1,6 milioni di euro) e un bonus fino al 200% del compenso base. Il piano di incentivazione a lungo termine prevede inoltre un bonus fino a un massimo del 500% del compenso base.

