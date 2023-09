Algoritmi, sicurezza, etica: la persona al centro della transizione digitale

“Algoritmi, sicurezza ed etica dell’innovazione. La persona al centro della transizione digitale”: questo il titolo del nuovo libro (Tab Edizioni) di Alessandro Alongi e Fabio Pompei – con prefazione a firma del Commissario Agcom Massimiliano Capitanio e introduzione a cura dall’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo – che offre un’analisi approfondita delle sfide e delle opportunità che l’era digitale presenta per gli individui, la società e l’umanità tutta. Il testo,

Il digitale questione di tutti

L’idea di fondo degli autori è che la sicurezza digitale non sia solo un compito demandato alle istituzioni, ma una questione che riguarda ciascun individuo. La mancanza di cultura digitale o una progettazione inadeguata degli algoritmi possono causare errori significativi che possono pregiudicare servizi vitali o minacciare i diritti fondamentali delle persone. Pertanto – ed è questo l’invito di Alongi e Pompei – tutti hanno il dovere di contribuire a creare un ambiente digitale più sicuro e resiliente.

Intelligenza artificiale, serve un uso consapevole

È sull’intelligenza artificiale che sono puntati forti i riflettori: l’utilizzo dell’AI nella gestione delle decisioni solleva importanti questioni etiche e di trasparenza. Secondo gli autori l’opacità del processo decisionale dei sistemi di AI può comportare discriminazioni ingiuste e rischi, ad esempio, nel contesto dell’impiego o delle prestazioni pubbliche. Inoltre, l’uso dell’AI può contribuire a realizzare e a diffondere a macchia d’olio deepfake, immagini, video e audio falsi estremamente realistici, capaci di minacciare la reputazione e la fiducia pubblica. Per questo nel testo si sottolinea l’importanza di affrontare le sfide legate all’uso consapevole, alla privacy, alla sicurezza e all’impatto sulla salute dei nuovi strumenti tecnologici.

La sicurezza dei minori

La sicurezza dei minori è un altro grande tema affrontato nel volume: l’uso crescente della tecnologia da parte dei bambini comporta rischi e necessità di regolamentazione. Inoltre, l’accesso e l’uso eccessivo di Internet possono influire sulla salute e sul benessere delle persone, innescando disturbi dell’attenzione e dipendenza digitale. A tal proposito gli autori doneranno gli interi proventi derivanti dalle vendite del libro alle vittime di cyberbullismo, furto di identità, catfishing e a tutte quelle realtà che, quotidianamente, contrastano con la loro azione il fenomeno della disinformazione online, di cui le fake news sono alla base. Un supporto che Alongi e Pompei considerando fondamentale per sostenere e realizzare una cultura all’uso consapevole e responsabile del digitale tra i giovanissimi, ma anche di genitori e adulti.

Chi sono Alessandro Alongi e Fabio Pompei

Alessandro Alongi è docente di Search Engine Optimization all’interno del Corso di laurea in Comunicazione e Multimedialità dell’Università Mercatorum. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è specializzato in Relazioni istituzionali e Diritto parlamentare e attualmente si occupa di tematiche giuridiche e regolamentari presso un’importante azienda di telecomunicazioni, oltre a svolgere attività di ricerca nell’ambito del Diritto dell’innovazione, del quale è autore di diversi studi e approfondimenti. Giornalista, collabora con le testate “LabParlamento” e “La Discussione” per cui scrive articoli di innovazione, privacy e società digitale.

Fabio Pompei è ingegnere informatico, dottore di ricerca (Ph.D.) in Ingegneria elettronica e giornalista. Ha iniziato la sua carriera in azienda nel settore bancario, attualmente lavora nel settore delle telecomunicazioni. Docente in corsi di laurea (ingegneria) in università pubbliche e private, è autore di pubblicazioni scientifiche nel settore delle telecomunicazioni. Ha ricoperto incarichi pubblici, occupandosi, in particolare, di Politiche economiche, finanziarie, innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa.

Alongi e Pompei sono autori di: “Conversione digitale. La vita ai tempi della web technology” (Ed. Alpes, 2016), “Il valore dei dati nell’ecosistema digitale” (Ed. EditorialeNovanta, 2019), “Fakedemocracy. Il far west dell’informazione, tra deepfake e fake news” (Ed. EditorialeNovanta, 2020) e “Diritto della privacy e protezione dei dati personali” (Ed. Tab Edizioni, 2021).

