Alleanza Google-Milan: l’atmosfera di San Siro a casa dei tifosi rossoneri

A casa come allo stadio. I tifosi del Milan, costretti a casa per le misure sul distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19, potranno avere tutte le informazioni e una serie di contenuti in diretta sulla loro squadra del cuore grazie all’accordo siglato tra l’Ac Milan e Google.

Se infatti per via del recente Dpcm la presenza sugli spalti sarà limitata soltanto a un numero ristretto di spettatori, grazie all’assistente Google e agli smart speaker Google Nest i sostenitori della squadra guidata da Stefano Pioli potranno vivere, almeno in parte, l’emozione dello stadio direttamente da casa, grazie alla nuova Action di Milan disponibile su tutti i dispositivi smart Google Nest.

Sarà così possibile accedere a una serie di funzionalità che li “avvicineranno” alla squadra, dalle news ai podcast, fino ai cori. Per accedere basterà dire “Hey Google, parla con Milan”. Così poco prima di ogni partita sarà possibile ascoltare la formazione ufficiale, e durante il match potranno essere riprodotti i cori della tifosera oltre che, naturalmente, la radiocronaca e l’audiodescrizione della partita.

