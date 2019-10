Amazon porta la sua offerta musicale (anche) su Apple Tv

Da oggi la nuova app di Amazon Music è disponibile per i dispositivi Apple Tv 4K, Apple TV HD e su tutto l’hardware basato su tvOS, versione 12.0 e successive. Si potrà scaricare dall’App Store per Apple TV, e così accedere a milioni di canzoni e migliaia di playlist e stazioni, tra cui – spiega Amazon in una nota – una vasta gamma di playlist globali come “Pop Culture”, che mette in evidenza le canzoni più interessanti dell’intero panorama musicale pop, e “Rap Rotation”, la nuova sezione di Amazon Music per l’hip-hop in alta rotazione. Attraverso la nuova applicazione gli ascoltatori di Amazon Music potranno anche sfogliare e cercare la musica dei loro artisti preferiti, accedere a tutta la musica acquistata e importata disponibile nella loro libreria “My Music”, e seguire i testi in scorrimento.

“Riteniamo che gli ascoltatori dovrebbero essere in grado di riprodurre musica in streaming in modo semplice e facile su qualsiasi dispositivo di loro scelta – commenta Karolina Joynathsing, director of business development per Amazon Music – Con questo in mente, il nostro obiettivo è stato quello di offrire agli ascoltatori più modi di ascoltare la loro musica preferita. Siamo entusiasti di presentare l’app Amazon Music ai clienti di Apple TV in tutto il mondo”.

L’app Amazon Music per Apple TV è disponibile da oggi per i clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Canada, Francia, Italia, Spagna, Germania, Messico, Giappone e India.

@RIPRODUZIONE RISERVATA