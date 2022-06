Apple Tv sbarca nel calcio: esclusiva mondiale di 10 anni per la Mls Usa

La Major League Soccer non è ancora nel gruppo dei campionati che esprimono il miglior calcio al mondo, né quello che ospita le stelle più brillanti dello sport che negli Stati Uniti si chiama Soccer, e che in termini di popolarità e giro d’affari si attesta ancora dietro al Basket della Nba, al baseball della Mlb, al Football americano della Nfl e all’Hockey della Nhl. Ma quello del calcio negli Stati Uniti è pur sempre un movimento in rapida crescita, che riesce ad aggregare numeri di tutto rispetto e che è in cerca di crescente visibilità, come dimostra il fatto che sia sempre in campo per reclutare i grandi campioni a fine carriera nei campionati più famosi, dalla Serie A italiana alla Premier League inglese. Tra gli ultimi, in ordine di tempo, Giorio Chiellini, che lasciata la Juventus – prima di intraprendere un carriera da dirigente – concluderà la carriera con la maglia dei Los Angeles Fc. Potrà esordire a luglio nel derby contro i Galaxy, la società in cui a suo tempo si accasò nell’ultima fase da professionista David Beckham.

Un altro segnale interessante, che spiega da una parte come il mondo calcistico statunitense voglia conquistare una sempre maggiore visibilità, e dall’altra come possa essere considerato un’opportunità di business anche per i giganti del digitale, è l’accordo appena raggiunto tra Apple e la Major League Soccer: la società di Cupertino si è infatti aggiudicata l’esclusiva mondiale per la trasmissione su Apple Tv dei match del campionato statunitense per i prossimi dieci anni, dall’inizio della prossima stagione fino alla conclusione di quella che inizierà nel 2032. Tutte le partite di Mls e Leagues Cup includeranno una telecronaca in inglese e spagnolo, e quando giocano squadre canadesi sarà disponibile anche in francese.

A spingere Apple nella direzione dello sport in streaming c’è stato probabilmente il fatto che il soccer può essere un importante banco di prova per testare questo genere di attività, oltre ai numeri della Mls: si tratta infatti della lega calcio che in questo momento sta crescendo di più su scala internazionale, grazie a un costante aumento di popolarità di questo sport. Proprio Stati Uniti, Canada e Messico, inoltre, ospiteranno i mondiali del 2026. “Con giocatori da oltre 82 paesi – spiega Apple in una nota – la Mls ha il pool di atleti più internazionale di tutti gli sport e la sua fan base è una delle più giovani e diversificate”.

“Si tratta di una partnership che non ha precedenti nella storia delle leghe sportive professionistiche e consentirà a tifosi e tifose di tutto il mondo di guardare tutte le partite di Major League e Leagues Cup, e alcuni incontri Mls Next Pro e Mls Next in un unico posto, senza oscuramenti locali e senza bisogno di acquistare un pacchetto pay TV tradizionale”, spiega ancora Apple. In concerto la partnership si concretizza con lo sbarco su Apple Tv del servizio di streaming della Mls, che sarà offerto in abbonamento in esclusiva agli utenti della piattaforma di Cupertino, dando accesso alle partite, a un nuovo programma settimanale di commento e highligts, oltre a repliche, approfondimenti, analisi e altri contenuti originali, come ad esempio i filmati dietro le quinte dei giocatori e delle squadre preferite dal pubblico. “Un’ampia selezione di partite di MLS e Leagues Cup, inclusi alcuni degli scontri più attesi, sarà disponibile anche per chi ha sottoscritto un piano di abbonamento Apple TV+, senza costi aggiuntivi per un numero limitato di partite – spiega la nota – Infine, l’accesso al nuovo servizio di streaming sarà incluso come bonus nei pacchetti abbonamento per la stagione Mls”.

“Per la prima volta nella storia dello sport, gli appassionati potranno avere un unico punto di accesso a tutti i contenuti di una delle principali leghe sportive professionistiche – commenta Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple – È un sogno che diventa realtà per chi segue la Major League Soccer, per gli appassionati di calcio, e per chiunque ami lo sport. Zero frammentazione e nessuna frustrazione, solo la flessibilità di abbonarsi ad un comodo servizio che dà accesso a tutti i contenuti Mls, in qualsiasi luogo e momento. Non vediamo l’ora di permettere ad un numero ancora maggiore di persone di appassionarsi alla Mls e tifare per la propria squadra”.

“Apple è il partner ideale per accelerare ulteriormente la crescita di Mls e rendere ancora più profondo il legame che unisce le nostre squadre ai loro tifosi – aggiunge Don Gaber, commissario Mls – Vista la capacità che ha Apple di creare un’esperienza utente di massimo livello e di raggiungere fan da tutto il mondo, godersi le partite della Major League Soccer sarà incredibilmente facile, per i tifosi più sfegatati come per chi guarda il calcio solo una volta ogni tanto”.

I dettagli sul nuovo servizio (data di apertura delle iscrizioni, costi, informazioni più puntuali sulla programmazione, la squadra dei cronisti) saranno ufficializzati nei prossimi mesi.

I contenuti MLS in diretta e on-demand saranno visibili su tutti i dispositivi con accesso internet dove è disponibile l’app Apple TV. Sono inclusi: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD; smart TV Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO e altri modelli; dispositivi Amazon Fire TV e Roku; console di gioco PlayStation e Xbox; Chromecast con Google TV; e Comcast Xfinity. Oppure su tv.apple.com.

Al momento del lancio, tutte le partite di MLS e Leagues Cup includeranno una telecronaca in inglese e spagnolo, e quando giocano squadre canadesi sarà disponibile anche in francese.

Nei prossimi mesi saranno annunciati tutti i dettagli di questo nuovo servizio, inclusi la data di apertura delle iscrizioni, i prezzi dell'abbonamento, informazioni specifiche sulla nuova programmazione MLS, un programma delle partite migliorato, il team di cronisti, notizie sulla produzione e copertura del pre e dopo partita.

La Major League Soccer è la lega calcio in maggiore crescita al mondo: negli ultimi 15 anni ha raddoppiato il numero di club e oggi ne conta 29. Un numero destinato a salire grazie alla crescente popolarità che il calcio sta conoscendo in tutto il Nord America, in vista dei Mondiali FIFA 2026, che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Con giocatori da oltre 82 paesi, la MLS ha il pool di atleti più internazionale di tuttI gli sport e la sua fan base è una delle più giovani e diversificate.

