Bbc sempre più smart: ecco l’assistente vocale “Beep”

L’onda degli assistenti virtuali contagia anche un’istituzione del mondo dei media come la Bbc, che ha in programma di lanciare nel 2020 il proprio software per assistere al meglio gli utenti e accompagnarli nel loro percorso all’interno del sito della media company, tramite l’app e via smart Tv.

L’idea è particolarmente stimolante perché metterà la Bbc nelle condizioni di misurarsi in un campo in cui player sono i giganti del mondo della tecnologia, da Amazon a Google fino a Apple. Il software si chiamerà “Beep”, e nasce per aiutare i telespettatori a orientarsi all’interno dell’offerta digitale della compagnia, riuscendo tra l’altro a comprendere anche i diversi accenti locali.

La tecnologia non sarà integrata per il momento all’interno di uno smart speaker, ma verrà integrata all’interno dell’offerta online della Bbc.

In questo modo la Tv di Stato britannica entra in un mercato particolarmente promettente, in cui stando alle previsioni di Strategy Analytics nel secondo trimestre del 2019 le vendite hanno raggiunto i 30,3 milioni di unità di smart speaker, registrando un +96% rispetto all’anno precedente.

A dominare il campo al momento c’è Amazon, che conta su una market share del 21,9%. Poi Baidu, che ha appena superato Google, e a seguire Alibaba e Xiaomi, mentre Apple si attesta in sesta posizione nonostante una crescita dell’86% nel settore durante l’ultimo anno.

